Cruzeiro venció 1-0 a Atlético Mineiro, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 29 de octubre de 2026 a las 19.30 en el estadio Arena MRV, Cruzeiro logró una valiosa victoria por 1-0 frente a Atlético Mineiro. El partido, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A, fue dirigido por el árbitro Raphael Claus. A los 4 minutos, Kaio Jorge, Pinto Ramos marcó el único gol del partido tras asistencia de Keny, Arroyo, sentenciando el destino del marcador temprano en la primera mitad.

Desarrollo táctico y acciones clave

Ambos equipos saltaron al campo bajo un esquema táctico similar de 4-2-3-1, aunque la efectividad fue dispar. A lo largo del complemento, los entrenadores buscaron variantes para modificar el resultado. En Atlético Mineiro, a los 57 minutos ingresó Leonardo, Campos Duarte da Silva por Vitor, Fernandes Chaves Teixeira debido a una lesión, mientras que a los 67 minutos Cauã, Campos Soares reemplazó a Reinier Jesus, Carvalho, también por molestias físicas. Por parte de Cruzeiro, destaca el ingreso de Matías, Viña a los 65 minutos y la salida obligada de Kaio Jorge, Pinto Ramos a los 82 minutos tras su tanto.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del balón estuvo repartido, con una leve superioridad en la posesión para Atlético Mineiro con el 55,7% frente al 44,3% de Cruzeiro. Sin embargo, la profundidad ofensiva fue diferente: Atlético Mineiro remató 17 veces pero solo 2 fueron a puerta, mientras que Cruzeiro, con la misma cantidad de disparos totales (17), fue mucho más incisivo al acertar 6 veces al arco. La insistencia del local se reflejó en los 7 tiros de esquina obtenidos contra los 2 de la visita.

Disciplina y cierre

El rigor defensivo fue una constante durante todo el partido, derivando en varias amonestaciones. En Atlético Mineiro, fueron amonestados Natanael, Moreira Milouski y Alan, Minda. Por el lado de Cruzeiro, recibieron tarjetas amarillas José Lucas, Gomes da Silva, Matheus Fellipe, Costa Pereira, Matheus Henrique, de Souza, Jonathan, de Jesus Alves y William, de Asevedo Furtado. Con este resultado, el equipo visitante logra capitalizar una diferencia temprana para llevarse tres puntos fundamentales en la recta final del campeonato.