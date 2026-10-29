El look con el que Franco Colapinto se robó toda la atención en su llegada al Gran Premio de México

Franco Colapinto volvió a captar todas las miradas, pero esta vez no fue por su desempeño dentro de la pista. En la previa del Gran Premio de México de Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine llegó al circuito con un particular look que combinó elementos de la cultura argentina y mexicana, en un guiño al país anfitrión.

El joven corredor eligió una camiseta mitad argentina y mitad mexicana, una prenda que rápidamente se destacó por su diseño y por el simbolismo de unir a dos países a través del fútbol. Fiel a su estilo, completó el atuendo con una gorra personalizada, pantalones cargo beige y una mochila negra. Sin embargo, hubo un accesorio que no podía faltar: su tradicional mate, que llevó en la mano mientras recorría las instalaciones del circuito y saludaba a las personas que se encontraban en el lugar.

Franco Colapinto eligió un look con el que acaparó las miradas en su llegada al Gran Premio de México de Fórmula 1 (Foto: Redes Sociales)

“Qué buena camiseta”; “Muy copada esa camiseta mex-argenta” y “¡Vamos Franco! Si nos unimos nadie puede con nosotros", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios al corredor argentino, apoyándolo en este nuevo desafío en su carrera.

El divertido gesto de Franco Colapinto con una periodista en México

Otro de los momentos más virales de la llegada de Franco a México fue aquel compartido por la cuenta de Alpine, en el que se pudo ver que al llegar al país le dio una tradicional flor mexicana a la community manager del equipo. La joven es quien lo acompaña en cada uno de los destinos en los que le toca competir y graba los mejores momentos que después las personas pueden disfrutar en las redes sociales de la famosa escudería francesa.

El gesto de Franco Colapinto con una periodista en México

“It’s for you (Es para ti)”, le dijo Colapinto a la mujer, quien quedó encantada con el gesto, al igual que miles de personas que se lo hicieron saber en los comentarios. “Sos una ternura, nene”; “Dale, Franco, con todo y a disfrutar de tu público”, “Quién pudiera ser ese CM” y “Colapinto siempre haciendo todo bien. Vamos, Argentina”, fueron algunas de las reacciones que se multiplicaron al pie del video.

Cronograma del GP de México

Viernes 30 de octubre

15:30: Práctica 1

19: Práctica 2

Sábado 31 de octubre

14:30: Práctica 3

18: Clasificación

Domingo 1° de noviembre

17: Carrera

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.