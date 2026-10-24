Cruzeiro venció 1-0 a Remo, por el Brasileirao Serie A 2026

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Se midieron en un duelo donde Cruzeiro se impuso con autoridad en la jornada 32 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 23 de octubre del 2026 a las 20.00 en el Estadio Mineirão, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En este enfrentamiento correspondiente a la jornada 32 del Brasileirao Serie A, el conjunto de Cruzeiro logró imponerse por 1-0 frente a Remo, consolidando su desempeño en una fecha clave del campeonato.
A los 50 minutos, Fabrício Bruno, Soares de Faria marcó el 1er gol tras asistencia de Matheus Fellipe, Costa Pereira. En cuanto a la pizarra táctica, ambos técnicos presentaron un esquema de 4-2-3-1, aunque el trámite se vio afectado por una sustitución temprana en Cruzeiro: a los 26 minutos, Keny, Arroyo debió abandonar el campo por lesión, permitiendo el ingreso de Wesley, Gassova Ribeiro Teixeira.
El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas fricciones. Remo acumuló tres tarjetas amarillas durante la segunda mitad: Patrick, Bezerra do Nascimento (49'), José Ivaldo, Almeida Silva (78') y Marcelo, Rodrigues Souza (93'), todas por infracciones. Por su parte, Cruzeiro realizó ajustes tácticos significativos en el cierre, incluyendo los ingresos de Matheus Henrique, de Souza, Bruno Rafael, Rodrigues do Nascimento y Fágner, Conserva Lemos para cerrar el resultado.
En el análisis estadístico, el duelo fue sumamente equilibrado. Remo registró una posesión del 50,2% frente al 49,8% de Cruzeiro. Ambos equipos generaron la misma cantidad de situaciones de peligro, con 9 tiros cada uno, aunque Cruzeiro mostró mayor eficacia al contabilizar 4 remates a puerta contra solo 2 de Remo. Además, Cruzeiro dispuso de 7 corners contra 6 de su rival, reflejando un partido disputado palmo a palmo en el césped del Mineirão.
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