Cruzeiro venció 2-1 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El 16 de agosto de 2026, a las 19.30, Cruzeiro y Corinthians se enfrentaron en el Neo Química Arena por la jornada 23 del Brasileirao Serie A. En un vibrante encuentro dirigido por el árbitro Davi de Oliveira Lacerda, Cruzeiro logró una importante victoria por 2-1. La apertura del marcador llegó en la primera mitad; a los 36 minutos, Bruno Rafael, Rodrigues do Nascimento marcó el primer gol para Cruzeiro. Ya en el complemento, Corinthians reaccionó y a los 58 minutos, Gustavo Henrique, Vernes anotó la igualdad transitoria. Sin embargo, a los 82 minutos, Wanderson, Maciel Sousa Campos sentenció el triunfo tras asistencia de Luciano, Rodríguez.

Planteos tácticos y movimientos en los bancos

Desde el inicio, ambos entrenadores mostraron sus cartas. Corinthians se paró en el campo con una formación 4-2-3-1, mientras que Cruzeiro optó por un esquema 4-4-2. El desarrollo del encuentro exigió varias modificaciones tácticas y obligadas. En Corinthians, destacaron movimientos como el ingreso de Jesse, Lingard por Breno, de Souza Bidon a los 45 minutos, y la salida por lesión de Gabriel Armando, de Abreu a los 54 minutos, reemplazado por João Pedro, de Sousa Rodrigues. Por el lado de Cruzeiro, los cambios fueron determinantes: a los 79 minutos ingresó Wanderson, Maciel Sousa Campos en lugar de João Gabriel, e Costa Cesco, quien se convirtió rápidamente en figura al marcar el gol de la victoria definitiva.

El análisis de las estadísticas

Los números reflejaron lo disputado que fue el desarrollo del juego. A pesar de que Corinthians dominó la tenencia del balón con un 53,3% de posesión frente al 46,7% de Cruzeiro, no logró sostenerlo en el marcador final. En cuanto a las aproximaciones ofensivas, Corinthians generó mayor cantidad de remates totales con 20 disparos contra los 15 de Cruzeiro. No obstante, la efectividad y la puntería estuvieron equilibradas, ya que ambos equipos lograron registrar 6 tiros a puerta a lo largo de los 90 minutos.

Detalles finales y disciplina

El juego también tuvo momentos de fricción que obligaron al colegiado a amonestar a varios futbolistas. Las tarjetas amarillas mostradas durante el encuentro fueron:

Felipe, de Morais Barbosa Penna dos Santos ( Cruzeiro , 50').

( , 50'). Jonathan, de Jesus Alves ( Cruzeiro , 66').

( , 66'). Lucas, Villalba ( Cruzeiro , 89').

( , 89'). Luciano, Rodríguez ( Cruzeiro , 89').

( , 89'). Rodrigo, Garro (Corinthians, 90').

Además de la intensidad física, Cruzeiro supo aprovechar sus llegadas a línea de fondo y la pelota parada, sumando un total de 8 tiros de esquina frente a los 3 ejecutados por Corinthians.