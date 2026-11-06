Cruzeiro venció 3-2 a Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 5 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el Estadio Mineirão, con el arbitraje de Rafael Rodrigo Klein. En un enfrentamiento vibrante por la jornada 34 del Brasileirao Serie A, Cruzeiro logró una victoria ajustada por 3-2 ante Bahia.

Ambos equipos plantearon un esquema táctico de 4-2-3-1. El marcador se abrió a los 32 minutos por intermedio de Cristian Olivera, tras una asistencia de Rodrigo Nestor. Sin embargo, Cruzeiro reaccionó rápidamente: a los 47 minutos, Kaio Jorge marcó el primer gol tras asistencia de Keny Arroyo. Posteriormente, a los 69 minutos, Bruno Rafael aumentó la cuenta tras otra asistencia de Keny Arroyo. Finalmente, a los 86 minutos, Kaio Jorge anotó su segundo tanto personal tras una habilitación de Lucas Romero. Sobre el cierre, a los 95 minutos, Alejo Veliz descontó para Bahia asistido por Luciano.

En cuanto a la disciplina y variantes, el encuentro fue intenso:

A los 5 minutos, Matías Viña ingresó en Cruzeiro por la lesión de Fabrício Bruno .

ingresó en por la lesión de . Se registraron amarillas para Bruno Rafael, Jonathan de Jesus Alves y Kauã Moraes Silva en el conjunto local, mientras que Nicolás Acevedo y Caio Alexandre fueron amonestados en la visita.

Las estadísticas finales reflejaron el dominio ofensivo de Cruzeiro, que disparó 22 veces en total (8 a puerta) frente a los 13 intentos (5 a puerta) de Bahia. A pesar de que Bahia mantuvo una mayor posesión del balón con el 55,6% frente al 44,4% de Cruzeiro, la eficacia del dueño de casa resultó determinante para sellar el 3-2 definitivo en el marcador.