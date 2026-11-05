La histórica noche de Victor Wembanyama que hizo delirar a los fanáticos de San Antonio Spurs y de la NBA

Es imposible de dimensionar cuál será el límite para él. Cada año parece desbloquear nuevos superpoderes que enloquecen a los fanáticos de la NBA y a los de San Antonio Spurs. Es que Victor Wembanyama volvió a escribir una página histórica con una actuación que no se veía en la competencia desde hace 52 años. El gigante francés de 22 años dominó a Dallas Mavericks (112-111) con números que resultan “ridículos”.

Cuando las estadísticas aparecen en escena y demuestran lo que hace Wembanyama dentro de una cancha se puede poner en contexto su talento. Y su desempeño, en general, fue absolutamente espectacular, ya que el francés llegó al entretiempo del partido con 29 tantos, 15 rebotes y cinco tapones: una marca que lo convirtió en el primer jugador con al menos 25 puntos, 10 rebotes y cinco bloqueos en una mitad desde que comenzó el registro jugada por jugada, en la temporada 1996-97.

CAREER NIGHT FOR VICTOR WEMBANYAMA 🚨



🤯 52 PTS (CAREER-HIGH)

🤯 24 REB (CAREER-HIGH)

🤯 8 BLK



FIRST PLAYER WITH 50+ PTS, 20+ REB, 5+ BLK SINCE BOB MCADOO IN 1974. pic.twitter.com/lHzUhYYSTz — NBA (@NBA) November 5, 2026

Su dominio fue tan increíble que incluyó tres tapas en 13 segundos durante una misma posesión. Es más, para los Spurs implicó también una noche increíble, porque Wembanyama se sentó a la mesa de dos leyendas de la franquicia: David Robinson y Tim Duncan. Es que el francés se sumó a la marca de ser uno de los tres jugadores que lograron, en la historia de los Spurs, cerrar una planilla con 29 puntos, 15 rebotes, 5 bloqueos y 2 robos.

Ahora bien, lo de Wembanyama es de otra dimensión, porque también se convirtió en el segundo jugador en registrar, al menos, 50 puntos, 20 rebotes y 5 tapones, un registro que no se conseguía desde 1974, cuando Bob McAdoo alcanzó ese marca jugando para Buffalo Braves. Además, el francés también igualó a Wilt Chamberlain y Elgin Baylor como los únicos jugadores de la historia de la NBA en cerrar un partido con, al menos 50 puntos y 20 rebotes en un triunfo por el margen de un punto.

Incluso, otros dos datos que reflejan lo espectacular de su desempeño es que sus 24 rebotes representan la mayor cantidad en un encuentro de 50 puntos desde que Chris Webber consiguió 51 puntos y 26 rebotes en 2001 jugando para Sacramento Kings.

“Cuando se acerca a la zona pintada, es imparable. Así que tenemos que seguir buscando la manera de llevarlo allí y dejar que juegue”, dijo el base de los Spurs, Dylan Harper.

Después de la victoria sobre los Mavericks, Wembanyama también habló de su noche y dijo: “Todavía puedo hacer más. Esta noche no me entraban los tiros, lo que me obliga a adoptar un estilo de juego agotador. Puedo hacerlo; ahí están las pruebas. Puedo lograrlo, pero podría ser mucho mejor si mis tiros entraran. Sé que es solo cuestión de tiempo”.

Incluso, Wemby se tomó un par de segundos para hablar de un comienzo de temporada en el que no había podido mostrar su mejor versión: “Algunas veces estás un paso por delante y tampoco me he sentido muy bien últimamente, he estado malo durante un tiempo. Hoy siento que he recuperado mis piernas, así que debería tener más como este a menudo”.