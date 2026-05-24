Cruzeiro venció por 2-1 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A

El encuentro se disputó el 24 de mayo de 2026 a las 16.00 en el Estadio Mineirão, bajo el arbitraje de Flavio Rodrigues de Souza. Fue un partido intenso donde el dueño de casa logró imponerse por 2-1 ante su gente.

El desarrollo del encuentro

El marcador se abrió a los 27 minutos, cuando Kaio Jorge, Pinto Ramos marcó el primer gol tras un remate de penal. Ya en la segunda mitad, a los 73 minutos, Luis, Sinisterra aumentó la ventaja para Cruzeiro tras una asistencia de Christian Roberto, Alves Cardoso. La respuesta de Chapecoense llegó a los 79 minutos mediante João Paulo, Silveira dos Santos, quien capitalizó una asistencia de Bruno, de Jesus Pacheco. En cuanto a lo táctico, Cruzeiro presentó un esquema 4-2-3-1 frente al 3-4-3 planteado por la visita. El trámite se vio afectado por varias sustituciones, destacándose los cambios obligados por lesión en la visita a los 39 y 66 minutos, mientras que Cruzeiro movió el banco a los 64 minutos para dar ingreso a Christian Roberto, Alves Cardoso en lugar de Kaique Kenji, Takamura Correa.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo claramente inclinado hacia el equipo local, que registró una posesión del 65,5% frente al 34,5% de Chapecoense. Esta superioridad en el control se tradujo en una mayor vocación ofensiva por parte de los dirigidos por el técnico de Cruzeiro.

Tiros totales: Cruzeiro disparó 18 veces, mientras que Chapecoense generó 8 intentos.

disparó 18 veces, mientras que generó 8 intentos. Efectividad: Los locales acertaron 7 remates al arco contra 4 del conjunto visitante.

Los locales acertaron 7 remates al arco contra 4 del conjunto visitante. Pelota parada:Cruzeiro dominó la faceta de los corners con 9 lanzamientos contra apenas 2 de Chapecoense.

Disciplina y cierre

El juego estuvo marcado por la fricción, resultando en varias amonestaciones. Por el lado de Cruzeiro, Kaique Kenji, Takamura Correa vio la tarjeta amarilla a los 47 minutos. En la visita, el rigor disciplinario afectó a Rafael, dos Santos Carvalheira Natividade a los 40 minutos y a Vinicius Eduardo, de Almeida Gomes da Silva a los 70 minutos por infracciones reiteradas. Con este resultado de 2-1, el local asegura tres puntos vitales en esta jornada del certamen.