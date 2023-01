Cuándo empieza la Liga Profesional 2023

escuchar

La Liga Profesional 2023, la liga de los Campeones del Mundo y de la que surgieron casi todos los futbolistas que llevaron a la selección argentina al título en Qatar 2022, iniciará el próximo viernes con la primera fecha de un fixture que consta de 27 y, tras ella, se conocerá al campeón del segundo título que está en juego en la temporada teniendo en cuenta que la semana pasada Racing venció a Boca 2 a 1 en la Supercopa Internacional que se jugó en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos y significó el arranque oficial de la actividad.

El torneo comenzará con tres encuentros el 27 de enero: Rosario Central vs. Argentinos Juniors; Defensa y Justicia vs. Huracán en Florencio Varela; y Vélez vs. Gimnasia de La Plata en el estadio José Amalfitani. El sábado 28 habrá otros cuatro cotejos y sobresale el de River Plate contra Central Córdoba en Santiago del Estero. También se enfrentarán San Lorenzo vs. Arsenal, Estudiantes vs. Tigre y Talleres vs. Independiente.

El domingo 29 tendrá cinco choques y sobresale el de Boca Juniors ante Atlético Tucumán en la Bombonera a las 21.30. Antes jugarán Platense vs. Newells, Racing vs. Belgrano, Colón vs. Lanús e Instituto vs. Sarmiento. La jornada inaugural concluirá el lunes 30 con dos partidos: Barracas Central vs. Godoy Cruz y Banfield vs. Unión.

La segunda y tercera fecha serán en febrero. Del 3 al 6 se programó la segunda y del 10 al 13, la tercera.

El certamen terminará el 5 de agosto. Para conformar el fixture se tuvieron en cuenta diversos factores: todos los clásicos son entre las fechas 3 y 25, es decir que no hay duelos históricos en las dos primeras ni dos últimas jornadas; River y Boca se cruzarán en la 15, tras pasarse la primera mitad del torneo, por pedido de la televisión; y tanto Huracán, Newell’s como Unión serán locales en sus clásicos contra San Lorenzo, Rosario Central y Colón en el primer semestre para compensar que los disputaron de visitante la temporada anterior.

El formato de juego de la Liga Profesional

Los 28 clubes se enfrentarán todos contra todos a una rueda y, tras 27 partidos, quien más puntos sume será el campeón y clasificará a la Copa Libertadores 2024.

Luego de la Liga Profesional se disputará la Copa de la Liga Profesional. En ambos torneos los equipos suman puntos para una tabla anual de la que los tres primeros irán a la Libertadores del próximo año y del cuarto al noveno, a la Sudamericana. El último de esa clasificación, en tanto, descenderá junto con los dos planteles con peor promedio. En la tabla de “abajo” esta temporada se suman los puntos logrados en las de 2021 y 2022 y se dividen por la cantidad de juegos disputados en esos tres calendarios.

La intención de la AFA es llegar, en cinco años, a contar con 22 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino y entregar dos ascensos por temporada desde la Primera Nacional, la segunda división.

La inversión en el orden de los torneos -en 2022 primero se desarrolló la Copa de la Liga Profesional y luego la Liga Profesional- es para facilitarle a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana 2023 competir con menos exigencias de calendario. El máximo campeonato continental lo disputarán Boca, Racing, River, Argentinos Juniors, Huracán y Patronato de Paraná como campeón de la Copa Argentina (pese a haber caído a la Primera Nacional) mientras que la Sudamericana tendrá a Gimnasia y Estudiantes de La Plata; Defensa y Justicia, Tigre, Newell’s y San Lorenzo.

Boca, el último campeón de la Liga Profesional

El 2022 futbolístico terminó en octubre, por lo inminente del Mundial Qatar 2022, con la Liga Profesional que se llevó el xeneize en una apasionante definición en la que igualó 2 a 2 con Independiente en La Bombonera en la última jornada y River lo ayudó con una victoria 2 a 1 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda; de yapa hubo un penal atajado por Franco Armani sobre el final.

Así, el club del barrio porteño de La Boca alcanzó el título número 73 en su historia y es el más ganador del fútbol argentino con 51 torneos locales (incluidas las copas) y 22 copas internacionales. Fundado el 3 de abril de 1905, fue también el primer campeón de la era profesional en 1931.

