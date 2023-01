Así quedó el historial entre Boca y Racing, tras la victoria y título de la Academia en la Supercopa Internacional

escuchar

Boca y Racing se enfrentaron este viernes en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, para dirimir la primera edición de la Supercopa Internacional y fue triunfo y título para la Academia gracias a una agónica victoria 2 a 1. Así, acortó la brecha en el historial entre ambos clubes y consiguió su 15ª copa nacional, el 34° torneo doméstico y 40° en total teniendo en cuenta también los internacionales.

El partido se disputó en el estadio Hazza Bin Zayed y el árbitro fue Fernando Rapallini, quien en los últimos instantes sancionó un polémico penal a favor del conjunto de Fernando Gago por una mano dentro del área de Agustín Sández: Gonzalo Piovi lo cambió por gol. El xeneize se puso en ventaja a los 17′ gracias a un gran remate de volea de Facundo Roncaglia desde adentro del área luego de que Sández peinó la pelota, pero sufrió el empate enseguida de Johan Carbonero. El colombiano recibió un gran pase entre líneas de Maximiliano Moralez, encaró mano a mano a Javier García y cruzó el remate.

El historial entre Boca y Racing

Según datos de Revisionismo Fútbol, se enfrentaron 212 veces con 92 triunfos para el xeneize y 70 de la Academia. Empataron en 50 ocasiones.

Por torneos nacionales de primera división se vieron las caras 181 veces. El conjunto del barrio porteño de La Boca se impuso en 83, el de Avellaneda en 55 y empardaron 43.

En copas nacionales, como se enfrentaron este viernes en Emiratos Árabes Unidos, hubo 16 cotejos entre ambos clubes y la ventaja es del albiceleste con 10 alegrías. El elenco auriazul ganó cuatro y hubo dos empates.

En campeonatos internacionales hay supremacía de Boca con cinco victorias en 11 duelos. Racing celebró una vez e igualaron cinco.

Últimos cinco enfrentamientos

Supercopa Internacional 2023 - Final: Boca 1-2 Racing (Facundo Roncaglia -B-; Johan Carbonero y Gonzalo Piovi -R-).

: Boca 1-2 Racing (Norberto Briasco -B-; Matías Rojas y Carlos Alcaraz -R-). Liga Profesional 2022 - Fecha 13: Racing 0-0 Boca.

Racing 0-0 Boca. Copa de la Liga Profesional 2022 - Semifinales: Racing 0-0 Boca (ganó Boca por penales).

Racing 0-0 Boca (ganó Boca por penales). Liga Profesional 2021 - Fecha 9: Boca 0-0 Racing.

Gonzalo Piovi 'fusiló' a Javier García en el penal que ejecutó y le dio la victoria a Racing Kamran Jebreili - AP

El puntapié inicial de la temporada 2023

Teniendo en cuenta que la Liga Profesional 2023 arrancará el 27 de enero, el choque por la Supercopa Internacional abrió la temporada del fútbol argentino y, en consiguiente, fue el primero oficial para ambos equipos, que se enfrentaron en el último partido del 2022 por el Trofeo de Campeones y fue triunfo del club de Avellaneda en un cotejo que terminó en escándalo en el Estadio Único de Villa Mercedes, San Luis, con una “multitud” de expulsados.

La Supercopa Internacional fue producto de un acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Consejo de Deportes de Abu Dhabi de mediados de octubre del año pasado. Por entonces, Claudio Tapia, mandamás de la entidad madre del fútbol argentino, signó con su par del Consejo de Deportes de la capital del emirato que entre el 2023 y 2026 se iba a desarrollar la Supercopa Argentina entre los campeones de la Liga Profesional y la Copa Argentina. Pero como Patronato de Paraná obtuvo esta última en 2022, tras descender a la Primera Nacional, el choque contra el xeneize estuvo en dudas primero y, poco después, se cayó definitivamente.

Así, el rival de Boca fue Racing y no estuvo en juego la Supercopa Argentina sino un título creado especialmente para que los asiáticos disfruten del fútbol del país campeón del mundo. Es decir, lo dirimieron el líder de la tabla general 2022 y el ganador del Trofeo de Campeones.

Racing y Boca ganaron el Trofeo de Campeones y lideraron la tabla anual 2022, respectivamente Kamran Jebreili - AP

La Liga Profesional 2023, lo que se viene

La temporada 2023 para la primera división de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continuará el 27 de enero con el inicio de la Liga Profesional, en la que pondrán primera los 26 clubes restantes. El certamen comenzará el viernes con tres partidos correspondientes a la primera fecha en el siguiente orden: Rosario Central vs. Argentinos Juniors; Defensa y Justicia vs. Huracán en Florencio Varela; y Vélez vs. Gimnasia de La Plata en el estadio José Amalfitani.

El sábado 28 habrá otros cuatro cotejos y sobresale el de River Plate contra Central Córdoba en Santiago del Estero. El domingo 29 habrá cinco duelos y se destaca el de Boca Juniors ante Atlético Tucumán en la Bombonera. La jornada inaugural concluirá el lunes 30 con dos choques. La segunda y tercera fecha serán en febrero. Del 3 al 6 se programó la segunda y del 10 al 13, la tercera.

