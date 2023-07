Cuándo juega Argentina vs. Italia, por los cuartos de final de la Nations League de vóley: día, hora y TV

escuchar

La selección argentina enfrentará este miércoles en Gdansk, Polonia, a Italia por los cuartos de final de la Nations League de vóleibol (VNL), instancia a la que nunca antes había llegado y desde la que buscará meterse entre los cuatro mejores. El partido está programado para las 15 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Ambos combinados se cruzaron en la primera fecha de la etapa inicial en el Weekend de Ottawa y ganó el sudamericano 3-0 con parciales de 25-22, 25-23 y 25-18. En ese contexto, será la segunda vez que se vean las caras en el presente torneo y el vencedor jugará en la siguiente fase vs. Francia o Estados Unidos. Por el otro lado del cuadro se medirán Japón vs. Eslovenia y el local vs. Brasil.

Argentina vs. Italia

Nations League de voleibol - Cuartos de final

Día: miércoles 19 de julio.

Hora: 15 (hora argentina).

TV: ESPN.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

La Argentina quedó quinta en la Nations League y jugará en cuartos contra el cuarto, Italia VNL

Los europeos accedieron a cuartos de final gracias al cuarto puesto en la primera etapa con una marca de nueve triunfos y tres caídas. La mayoría de las derrotas, entre ellas contra el combinado nacional, fueron sin varios jugadores que fueron clave en la obtención del Mundial en 2022. Muchos de ellos se reincorporaron luego y están en el plantel para disputar los cruces. Si bien el elenco dirigido por Marcelo Méndez tuvo un récord similar, en el desempate quedó quinto por detrás de su próximo oponente.

La nómina albiceleste para el choque contra los italianos tiene a los armadores Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo; los opuestos Bruno Lima y Pablo Kukartsev; los centrales Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos y Joaquín Gallego; los puntas receptores Luciano Vicentín, Luciano Palonsky, Jan Martínez, Manuel Armoa y Mauro Zelayeta; y el líbero Santiago Danani.

En la edición del año pasado de la Nations League la Argentina quedó novena en la general con cinco victorias y siete caídas en las tres ventanas que disputó en Canadá, Filipinas y Japón, y no clasificó a la ronda final porque le faltó un triunfo.

LA NACION

Temas Voley Internacional