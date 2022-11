Cuándo juega Camerún vs. Serbia por el Mundial Qatar 2022: día, hora y TV

escuchar

La segunda fecha del grupo G se abrirá este lunes con el duelo entre Camerún y Serbia en el estadio Al Janoub con arbitraje del emiratí Mohammed Hassan Mohamed. El encuentro, clave para ambos porque perdieron en su debut, se jugará desde las 7 (hora argentina) y lo transmitirán en vivo DSports y TyC Sports, por lo que también se podrá ver a través de las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

En la previa, el favorito a obtener los tres puntos es el elenco de Europa con una cuota máxima de 1.91 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota cotiza a 5.40 mientras que el empata paga por hasta 3.85. Según El Bot del Mundial de LA NACION los balcánicos tienen un 69,39% de posibilidades de triunfar y los africanos, 7,51%.

Camerún vs. Serbia

Mundial Qatar 2022 - Primera etapa - Grupo G - Fecha 2

Día : Lunes.

: Lunes. Hora : 7 (hora argentina).

: 7 (hora argentina). TV : DSports y TyC Sports.

: DSports y TyC Sports. Streaming: DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play.

Ambos combinados no tienen puntos y están últimos en la zona que también conforman Brasil y Suiza -se enfrentan el domingo a las 16 (hora argentina)- porque arrancaron el certamen con derrota, por lo que en el cotejo que protagonizarán entre sí pondrá a merced sus futuros en la Copa del Mundo. El entrenador de Camerún, Rigobert Son, es consciente de ello: “El nivel más alto no perdona. Ya no tenemos margen de error y vamos a ir a por todas”.

El último antecedente entre Serbia y Camerún data de junio de 2010 cuando en un amistoso internacional protagonizaron un entretenido 4 a 3 con sonrisa para el elenco serbio.

Posibles formaciones

Camerún : Andre Onaná; Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou, Castelletto, Collins Fae; Hongla, S. Oum Gouet, Frank Zambo Anguissa; Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting y Bryan Mbeumo. DT : Rigoberto Song.

: Andre Onaná; Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou, Castelletto, Collins Fae; Hongla, S. Oum Gouet, Frank Zambo Anguissa; Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting y Bryan Mbeumo. : Rigoberto Song. Serbia: Vanja Milenkovic; Nikola Milenkovic, Valjkovic, Stranihja Pavlovic; Filip Kostic, Serjej Milenkovic Savic, Nemanja Gudelj, Sasa Lukic, Andrija Zivkovic; Dusan Vlahovic y Aleksander Mitrovic. DT: Dragan Stojkovic.

Así fue el debut de Camerún y Serbia en el Mundial

Serbia dejó una gran imagen en su debut contra Brasil, aunque perdió Laurence Griffiths - Getty Images Europe

Aunque ambos perdieron en la primera fecha, dejaron diferentes sensaciones sobre el campo de juego. Serbia mantuvo su arco en cero 70 minutos contra Brasil, pero terminó cediendo 2 a 0. El principal favorito al título resolvió el duelo sobre el final gracias a dos tantos de Richarlison y dejó sin nada a los balcánicos. El encuentro se disputó en el estadio Lusail con arbitraje del iraní Alireza Faghani.

Camerún, por su parte, mostró poco y nada en su caída ante Suiza 1 a 0. Curiosamente, el combinado helvético le ganó al africano con un gol de un camerunés: Breel Embolo. El centrodelantero de Mónaco nacionalizado suizo desde 2014 no perdonó un gran centro atrás que recibió de parte de Xherdan Shaqiri apenas inició el segundo tiempo y anotó el tanto del triunfo para los suyos. Aunque ‘Los Leones Indomables’ tuvieron sus oportunidades para ponerse en ventaja primero e igualar después, les faltó consistencia para definir las jugadas. El más activo fue el atacante de Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting, a quien Rigoberto Song reemplazó a los 73 minutos y su equipo perdió peso ofensivo.

