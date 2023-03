Cuándo juega Leicester City vs. Chelsea, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 12 (hora argentina), Chelsea visita a Leicester City en un partido correspondiente a la fecha 27 de la Premier League 2022-23. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andre Marriner y se disputa en el King Power Stadium de la ciudad inglesa de Leicester, se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el equipo visitante, el argentino Enzo Fernández será titular.

Los Foxes están lejos de ser aquel equipo temible que supo ‘matar gigantes’ y consagrarse campeón de la Primera División Inglesa en 2015-16. El último año, aún sin ser de los mejores del país, estuvo al borde de clasificarse a la Conference League, plaza que finalmente quedó en manos de West Ham, que finalizó con cuatro puntos más. Sin embargo en esta temporada, ya sin otro horizonte más que el certamen doméstico, pelea por no descender. Se ubica 15°, a solo dos puntos de Everton, el último que hasta el momento bajaría de categoría. Viene de caer 1 a 0 ante Southampton con un gol del argentino Carlos Alcaraz.

El elenco Blue, por su parte, aún no logra mostrar su mejor versión a pesar de los cientos de millones de dólares invertidos por la dirigencia para mejorar el plantel. Marcha décimo en el torneo. Sin embargo, este miércoles dio vuelta la serie ante Borussia Dortmund de Alemania y se clasificó a los cuartos de final de la Champions League, algo que podría servir de envión para encarar el tramo final de la temporada, donde luchan por acceder a alguna competencia continental -preferentemente la Liga de Campeones, aunque hoy día parece un objetivo poco realista-. Lleva dos victorias consecutivas ya que también le ganó a Leeds United en la última jornada de Premier League (previamente acumulaba tres derrotas seguidas y seis partidos sin conocer el triunfo).

Raheem Sterling festeja su gol ante Borussia Dortmund junto a Enzo Fernández y Ben Chillwell Darren Walsh - Chelsea FC

Leicester City vs. Chelsea: todo lo que hay que saber

Fecha 27 de la Premier League 2022-23.

Día : Sábado 11 de marzo.

: Sábado 11 de marzo. Hora : 12 (horario argentino).

: 12 (horario argentino). Estadio : King Power Stadium.

: King Power Stadium. Árbitro : Andre Marriner.

: Andre Marriner. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, el DT de Chelsea, Graham Potter, habló ante los medios y se mostró con más tranquilidad luego de la clasificación a cuartos de final de la Champions League: “¿Se me ha quitado el peso de los hombros? Sí, de alguna manera”, afirmó. “No me estoy dejando llevar, son solo dos victorias, así que tenemos que concentrarnos en Leicester. Los muchachos han estado en un buen lugar, con buen ánimo. Se han mantenido unidos en un mal momento, lo cual es bueno”, comentó.

Además, dejó en claro que comprende las críticas de los hinchas por el bajo rendimiento mostrado por el equipo en lo que va de la temporada: “Creo que los seguidores han sido muy justos. Quieren que al equipo le vaya bien y, en cuanto a resultados, no lo hemos hecho tan bien, así que entiendes las críticas y entiendes que es difícil para ellos respaldar algo que no es bueno para ellos”, afirmó. El ex entrenador de Brighton sabe que está en la cuerda floja y que el hecho de no clasificarse a alguna competencia continental para el próximo año sería un fracaso absoluto.

El entrenador de Leicester City, Brendan Rodgers, también se tomó el tiempo para hablar sobre el presente de Potter: “Es parte del trabajo en este nivel. Es el nivel de presión que hay. He aceptado que, si no ganas partidos, estás bajo presión. Es un desafío difícil porque tiene muchos jugadores nuevos. Es difícil mantener contentos a 30 jugadores”, comentó, para luego opinar que su colega debe continuar al mando del equipo de londinense: “En los mejores clubes, es posible que no tengas tiempo, pero él se lo merece. Han tenido un buen par de resultados. Cuando se realizan cambios estructurales, se necesita tiempo para asentarse”, cerró.

El DT Graham Potter encontró soluciones en Chelsea con un esquema de cinco defensores Laurence Griffiths - Getty Images Europe

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chelsea parte como favorito a quedarse con los tres puntos en su visita al King Power Stadium. En caso de conseguirlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.05 contra los 3.75 que se repagan por una victoria de Leicester City. El empate, por su parte, cotiza 3.60.

Posibles formaciones

Leicester City : Danny Ward ; Ricardo Pereira , Harry Souttar , Wout Faes , Timothy Castagne ; Kiernan Dewsbury-Hall , Namplays Mendy ; Tetê , James Maddison , Dennis Praet y Kelechi Iheanacho .

: Danny ; Ricardo , Harry , Wout , Timothy ; Kiernan , Namplays ; , James , Dennis y Kelechi . Chelsea: Kepa Arrizabalaga; Wesley Fofana, Kalidou Koulibaly, Benoît Badiashile o Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández, Mateo Kovačić, Ben Chilwell; Raheem Sterling, Kai Havertz y João Félix.

