Cuándo juega Manchester City vs. Real Madrid, por la vuelta de las semifinales de la Champions League: día, hora y TV

Manchester City vs. Real Madrid, o viceversa, es el partido más atractivo que puede ofrecer en la actualidad el fútbol mundial y los equipos se volverán a cruzar por segunda vez en ocho días en una de las semifinales de la Champions League 2022/23. Tras el empate 1 a 1 en el estadio Santiago Bernabéu, la revancha se jugará este miércoles desde las 16 (hora argentina) en el Etihad Stadium para dirimir quién avanza a la definición contra Inter o Milan. El encuentro se transmitirá en vivo por ESPN y Fox Sports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

En la previa al duelo que arbitrará el polaco Szymon Marciniak, el amplio favorito al triunfo es el local con una cuota máxima de 1.67 contra 5.50 que paga su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.65.

Manchester City vs. Real Madrid

Champions League 2022/23 - Semifinales - Vuelta

Día: miércoles 17 de mayo.

Hora: 16 (hora argentina).

Estadio: Etihad Stadium.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

TV: ESPN y Fox Sports.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Para el club inglés la ‘Orejona’ es una obsesión y está ante una gran oportunidad de ganarla por primera vez en su historia. El fin de semana el elenco de Josep Guardiola derrotó 3 a 0 a Everton en la Premier League y, por la derrota de Arsenal, prácticamente sentenció el torneo y tiene la cabeza puesta en el certamen continental. Con todos sus futbolistas a disposición, es probable que el entrenador español no toque demasiado las piezas en relación a la formación que utilizó para comenzar el primer duelo. En ese contexto, Julián Álvarez, que no vio minutos en Madrid, será suplente. Máximo Perrone, en tanto, fue cedido a la selección argentina Sub 20 para competir en el Mundial que se jugará en la Argentina desde el 20 de mayo.

Más allá de que no es favorito a llegar a la definición programada para el 10 de junio en el Atatürk Olympic Stadium de Estambul, Turquía, el Merengue es el vigente campeón del torneo y el que más veces levantó el trofeo -14-. También, en los últimos años atravesó escollos en situaciones muy complejas y, aunque su victoria en Inglaterra da buenos dividendos, no sería una sorpresa. Carlo Ancelotti también tiene a toda su artillería, incluido a Éder Militão quien no estuvo en la ida por una suspensión.

En la anterior Champions League Real Madrid eliminó a Manchester City en las semifinales OSCAR DEL POZO - AFP

Será la segunda vez consecutiva que ambos equipos cierren una semifinal de la Champions League. El año pasado, en la edición 2021/22, en la ida en Inglaterra el anfitrión ganó 4 a 3 y la revancha en España se la llevó la Casa Blanca 3 a 1 en tiempo suplementario. Fue una noche histórica en la que la los madrileños revirtieron una serie que prácticamente tenían perdida dado que caía 1 a 0 -5 a 3 en el global- y Rodrygo convirtió dos tantos en dos minutos, a los 90 y 92, y estiró la llave a tiempo extra. Allí, Karim Benzema, con un penal, sentenció la clasificación de su equipo a la definición de un campeonato en el que luego se consagró campeón.

Así desfilaron hacia las semifinales

Manchester City fue primero en la zona G con 14 unidades gracias a cuatro victorias y dos empates y dejó atrás a Borussia Dortmund, Sevilla y Copenhague. Convirtió 14 tantos y sufrió dos. En octavos de final eliminó a Leipzig de Alemania con un global de 8 a 0 tras igualar 1 a 1 como visitante y golear 7 a 0 de local en una noche histórica de Erling Haaland. Luego, en cuartos, superó a Bayern Munich 4 a 1 -3 a 1 en la ida y 1 a 0 en la vuelta en Alemania-. Está invicto en el certamen porque acumula siete triunfos y tres empates.

Real Madrid, vigente campeón del mundo, lideró el grupo F de la primera etapa con 13 puntos producto de cuatro triunfos, una igualdad y una derrota. Marcó 15 goles y recibió seis. En la tabla de posiciones relegó a Leipzig, Shakhtar Donetsk de Ucrania y Celtic de Escocia. En octavos de final sacó a Liverpool por un global de 6 a 2 (5 a 2 en la ida de visitante y 1 a 0 de local en la vuelta) y en cuartos, a Chelsea 4 a 0 con sendas victorias 2 a 0 en ambos cotejos.

