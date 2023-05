La lista de convocados a la selección argentina para el Mundial Sub 20: los elegidos por Javier Mascherano

escuchar

La selección argentina Sub 20 ya tiene a sus 21 jugadores para competir en el Mundial que será anfitrión desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio, tras no haberse clasificado y favorecida porque la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le retiró la sede a Indonesia por conflictos políticos con Israel. El entrenador Javier Mascherano tuvo que prescindir de algunos futbolistas importantes porque sus clubes no los cedieron y armó un plantel con mayoría de jugadores que militan en equipos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

14 de los 21 elegidos son del ámbito local. Los clubes tienen la obligación de cederlos, tal se aprobó en una asamblea de la AFA. Sobresalen las presencias de Valentín Barco, el lateral izquierdo de Boca que no estuvo en el Sudamericano; Federico Gomes Gerth, Agustín Giay, Gino Infantino, Ignacio Miramón, Federico Redondo, Juan Gauto, Alejo Véliz, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch, todos con protagonismo en la Liga Profesional. De Europa están Román Vega, Franco Carboni, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero.

Un caso particular es el de Tomás Avilés. El joven de Racing compitió en el Sudamericano con Chile y jugará el Mundial con la Argentina porque el combinado trasandino no logró uno de los cuatro boletos disponibles.

Valentín Carboni es uno de los 'Europibes' que jugará el Mundial Sub 20 con la selección argentina FC Internazionale - FC Internazionale

Los convocados de la Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre).

Nicolás Cláa (Lanús).

Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensores

Agustín Giay (San Lorenzo).

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Valentín Barco (Boca Juniors).

Valentín Gómez (Vélez).

Román Vega (Barcelona de España).

Franco Carboni (Monza de Italia).

Tomás Avilés (Racing).

Mediocampistas

Gino Infantino (Rosario Central).

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata).

Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra).

Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal).

Valentín Carboni (Inter de Italia).

Federico Redondo (Argentinos Juniors).

Delanteros

Alejo Véliz (Rosario Central).

Juan Gauto (Huracán).

Matías Soulé (Juventus de Italia).

Luka Romero (Lazio de Italia).

Brian Aguirre (Newell’s).

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

La lista de convocados por Javier Mascherano a la selección argentina para el Mundial Sub 20 AFA

Quedaron afuera del plantel y habían sido preseleccionados el arquero Franco Herrera (Barracas Central); los defensores Nahuel Arias (San Lorenzo), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Brian Aguilar (Lanús), Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata), Renzo Malanca (Huachipato de Chile), Julián Aude (Los Angeles Galaxy de Estados Unidos), Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero) y Tiago Palacios (Talleres de Córdoba); los volantes Christian Ordoñez (Vélez), Nicolás Paz (Real Madrid Castilla de España), Facundo Buonanotte (Brighton de Inglaterra) y Esteban Lucero (Defensa y Justicia); y los delanteros Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra) y Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata).

Entre los ausentes hay casos de futbolistas a los que sus respectivos clubes no los autorizaron a participar y no tienen obligación de cederlo porque la Copa del Mundo para menores de 20 años no está en el calendario de la FIFA. Los perjudicados son jugadores que militan en clubes de Europa tales Buonanotte, Paz y Garnacho. En el caso de los dos primeros, participaron del Sudamericano Sub 20 que se realizó en enero, pero Brighton y Real Madrid no los cedieron para la cita ecuménica.

Alejandro Garnacho es el gran ausente en la selección argentina para el Mundial Sub 20 Ig / @garnacho7

El fixture de la Argentina en la Copa del Mundo Sub 20

Grupo A

Argentina, Nueva Zelanda, Guatemala y Uzbekistán.

Vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Vs. Nueva Zelanda - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

De lograr el primer o segundo puesto en su zona o ser uno de los cuatro mejores terceros entre todas, la Argentina avanzará a octavos de final. Desde entonces, serán cruces de eliminación directa hasta llegar a la definición programada para el domingo 11 de junio en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

LA NACION