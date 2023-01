Cuándo juega Manchester United vs. Manchester City, por la Premier League: día, hora y TV

escuchar

Este sábado, desde las 9.30 (hora argentina), Manchester United y Manchester City se enfrentan en un compromiso correspondiente a la fecha 20 de la Premier League. El derbi de Manchester se disputa en el Estadio Old Trafford y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, los argentinos Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez figuran entre los convocados, al igual que Julián Álvarez, recientemente seleccionado entre los candidatos al premio FIFA The Best, en el visitante. Los del United podrían ser de la partida, mientras que la ‘Araña’ sería suplente en uno de los duelos más atractivos y esperados del certamen inglés.

El equipo dirigido por el neerlandés Erik ten Hag se ubica cuarto en la tabla de posiciones con un total de 35 puntos conseguidos a lo largo de 17 partidos jugados (adeuda sus compromisos ante Crystal Palace por la fecha 7 y Leeds United por la jornada 8). Los comandados por el español Pep Guardiola, por su parte, están en la segunda posición con 39 unidades, también cosechadas a lo largo de 17 encuentros (debe recuperar sus duelos ante Tottenham por la jornada 7 y frente a Arsenal por la 12).

El argentino Alejandro Garnacho está siendo muy considerado por Erik ten Hag en el United OLI SCARFF - AFP

En la última fecha, los Diablos Rojos golearon 3 a 0 a Bournemouth con goles de Casemiro, Luke Shaw y Marcus Rashford. El elenco citizen, por su parte, derrotó 1 a 0 a Chelsea con un gol del argelino Riyad Mahrez. Pocos días después de sus respectivos compromisos por el certamen local, ambos jugaron por la EFL Cup: los de ten Hag se metieron en semifinales tras derrotar a Charlton Athletic por 3 a 0 (dos de Marcus Rashford y uno de Antony), mientras que los de Guardiola quedaron eliminados tras caer 2 a 0 ante Southampton, equipo en el que ya fue presentado el argentino Carlos Alcaraz, aunque todavía no debutó.

Premier League - Fecha 20.

Día : Sábado 14 de enero.

: Sábado 14 de enero. Hora : 9.30 (hora argentina).

: 9.30 (hora argentina). Estadio : Old Trafford.

: Old Trafford. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Star+.

El entrenador neerlandés de Manchester United atraviesa un gran momento y, de a poco, comienza a levantar a un gigante que desde hace mucho tiempo está dormido. En los 27 partidos que lleva al mando del equipo, cosechó 20 victorias, misma cantidad que lograron los Diablos Rojos en los 49 partidos que disputaron la temporada pasada. Además, con su triunfo sobre Charlton durante esta semana, se convirtió en el entrenador que menos encuentros necesitó para alcanzar 20 triunfos en toda la historia de Manchester United.

Guardiola se refirió al resurgir de su clásico rival y dejó en claro que era lógico que esto pasara: “Es normal. Llegó un nuevo entrenador, hay que asentar muchas cosas, luego la mejora del equipo es evidente. No es sólo en cuanto a resultados, es todo. Lo que pasó en las temporadas anteriores es un problema del United, así que no lo sé, pero ahora es normal que el United esté ahí. Sigue ahí, arriba, luchando”, señaló el entrenador español en la conferencia de prensa previa al clásico.

Erik ten Hag cambió el estilo y el compromiso de Manchester United desde su llegada

¿Qué dicen las apuestas?

Manchester City lleva las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 1.89. Su derrota, es decir, una victoria de Manchester United, cotiza hasta 4.20. El empate paga 4.00.

Posibles formaciones

Manchester United : David De Gea ; Aaron Wan-Bissaka , Raphaël Varane , Lisandro Martínez , Luke Shaw ; Casemiro , Christian Eriksen , Bruno Fernandes ; Antony , Alejandro Garnacho y Marcus Rashford .

: David ; Aaron , Raphaël , Lisandro , Luke ; , Christian , Bruno ; , Alejandro y Marcus . Manchester City: Ederson; Kyle Walker o Manuel Akanji, John Stones, Nathan Aké, Joao Cancelo; Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan o Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Phil Foden y Erling Haaland.

