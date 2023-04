Cuándo juega PSG vs. Lorient, por la Ligue 1: día, hora y TV

escuchar

Este domingo, desde las 12.05 (hora argentina), París Saint Germain (PSG) y Lorient se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 33 de la Ligue 1 de Francia. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Jerome Brisard, se disputa en el Parque de los Príncipes y se puede ver únicamente por streaming a través de la plataforma Star+. En el local, Lionel Messi será titular en medio de los rumores por un posible regreso a Barcelona.

El combinado parisino busca seguir por la senda del triunfo para alejarse cada vez más en la tabla de posiciones y, en consecuencia, acercarse al único título que aún puede conseguir. Está primero con 75 puntos, ocho más que su inmediato perseguidor, Olympique de Marsella, a falta de seis jornadas para que concluya el campeonato. En la última derrotó 2 a 1 a Angers en condición de visitante con un doblete de Kylian Mbappé, el máximo goleador de la Ligue 1 con 22 (Sada Thioub descontó para el local).

Lionel Messi y Kylian Mbappé conforman una de las mejores duplas ofensivas del planeta DAMIEN MEYER - AFP

El rival, en tanto, se ubica en mitad de tabla, en el 11° puesto. Cosechó 45 puntos a lo largo de 32 jornadas (12 triunfos, nueve empates y 11 derrotas) y viene de perder 1 a 0 con Toulouse con un tanto del neerlandés-marroquí Zakaria Aboukhlal. Atraviesa un momento de inestabilidad ya que no gana desde hace cinco partidos. Está lejos del descenso y también de la clasificación a certámenes internacionales, por lo que afrontan un último tramo de competencia sin un objetivo particular.

París Saint Germain vs. Lorient: todo lo que hay que saber

Fecha 33 de la Ligue 1 de Francia 2022-23.

Día : domingo 20 de abril.

: domingo 20 de abril. Hora : 12.05 (horario argentino).

: 12.05 (horario argentino). Estadio : Parque de los Príncipes.

: Parque de los Príncipes. Árbitro : Jerome Brisard.

: Jerome Brisard. Streaming: Star+.

En la previa del encuentro, el DT de PSG, Christophe Galtier, aseguró que no realizará rotaciones solo para darle minutos a los más jóvenes: “En las temporadas anteriores, PSG fue prácticamente campeón y mis colegas tuvieron la oportunidad de integrar más rápido a los jóvenes. Inevitablemente, quieren jugar y lo que digo no puede satisfacerlos. Estar en el grupo, en el día a día y en contacto con jugadores de talla mundial, es un privilegio. En algún momento jugarán con el equipo y estarán listos. Algunos ya lo han hecho, cuando aún no tienen 17 años. Hay muy pocos clubes que te puedan dar la oportunidad de jugar Champions League”, comentó en referencia a Warren Zaïre-Emery, categoría 2006 que jugó ante Bayern Munich.

Régis Le Bris, el entrenador de Lorient, consideró que el encuentro no aumenta su importancia solo por tratarse de un duelo ante PSG: “Considero todos los partidos de la Ligue 1 con el mismo interés, sea el que sea. El partido en París es más alto en términos de desafío ya que es el equipo número uno en la actualidad, pero creo que tendríamos las mismas intenciones al jugar contra el último. El objetivo es ganarlo y hacerlo lo mejor que podamos. Inevitablemente, las opciones y oportunidades serán menores. Tendremos que ser capaces de aprovechar las pocas oportunidades que se nos presenten”, afirmó.

En el último enfrentamiento entre ambos, PSG ganó 2-1 en el marco de la fecha 14 de Ligue 1 FRANCK FIFE - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, París Saint Germain (PSG) corre con amplia ventaja para quedarse con los tres puntos. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.17 contra los 16.50 que se repagan por un triunfo de Lorient. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.30.

Posibles formaciones

PSG: Gianluigi Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Achraf Hakimi, Carlos Soler, Marco Verratti, Vitinha, Juan Bernat; Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Gianluigi Donnarumma; Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo Pereira; Achraf Hakimi, Carlos Soler, Marco Verratti, Vitinha, Juan Bernat; Lionel Messi y Kylian Mbappé. Lorient: Yvon Mvogo; Bamo Meité, Montassar Talbi, Vincent Le Goff; Gédéon Kalulu, Laurent Abergel, Bonke Innocent, Darline Yongwa; Romain Faivre, Enzo Le Fee y Ahmadou Bamba Dieng.

