¿Lionel Messi a Barcelona? Oferta, baja de salarios y todo lo que se necesita para repatriarlo

El interés de Barcelona por repatriar al mejor jugador de su historia es cada vez mayor. A pesar de la ineludible crisis financiera que atraviesa la institución, el presidente Joan Laporta sueña con que el astro argentino regrese a su casa, al club en el que hizo historia y rompió todo tipo de récords entre 2004 y 2021. En los últimos días, la ‘Pulga’ estuvo en la ciudad catalana aprovechando sus días de descanso en París Saint Germain (PSG) luego de la victoria por 2 a 1 ante Angers y, por este motivo, los hinchas volvieron a pedir por su regreso. De nuevo, con cánticos fervientes en pleno Camp Nou.

Su llegada no es fácil. El club debe resolver varias cuestiones económicas y legales para poder concretar el sueño. En primer lugar, necesita reducir su masa salarial en 200 millones de euros y, para ello, deberán lograr ventas millonarias y rebajas salariales importantes. Y aquí surge un gran problema, porque no todos los integrantes del plantel están dispuestos a achicar su sueldo para que el ‘10′ vuelva a vestir la camiseta blaugrana. Según informó Sport, Franck Kessié y Andreas Christensen son dos de los que se niegan a reducir sus pretensiones económicas, principalmente porque aún no cumplen un año de contrato y ya aceptaron cobrar menos de lo que les ofrecían en otros lugares con la única intención de jugar en Barcelona.

Franck Kessié llegó hace menos de un año a Barcelona, pero el club busca reducirle el sueldo

Luego, llega el tema de las salidas, que le darían una inyección anímica a la institución pero que, en consecuencia, bajarían la calidad del plantel. Los primeros apuntados para abandonar el equipo son los propios Kessié y Christensen, quienes llegaron en condición de libres y tienen pretendientes en Italia e Inglaterra, respectivamente. Luego aparece el brasileño Raphinha, que es buscado por varios equipos de la Premier League, algo que le permitiría al club ingresar una abultada suma que podría acercarse a los 60 millones de euros, un monto similar al que le pagaron a Leeds United para cerrar su llegada a principios de la vigente temporada. Además, Milan estaría dispuesto a pagar casi 30 millones por Ferrán Torres y, por último, Inter y Roma habrían recibido un ofrecimiento para comprar al francés Samuel Umtiti, quien se encuentra a préstamo en Lecce de Italia.

Aún así, no todo se trata de salidas o bajas de salarios. La crisis es tan importante que hay que reducir gastos por todos los costados. Por este motivo, recientemente se anunció el cierre del canal de televisión del club Barsa TV a partir del próximo 30 de junio, medida que supondrá la salida de más de 150 trabajadores, todo con la intención de cumplir con las exigencias de LaLiga en materia del Fair Play financiero, condición sine qua non para poder avanzar con la llegada de Messi.

Lionel Messi es el máximo ídolo de la historia de Barcelona; el club sueña con que se retire allí Andreu Dalmau - EFE

“El FC Barcelona informa que ha comunicado a su proveedor TBSC Telefónica, la empresa que gestiona la televisión del club, Barsa TV, que no renovará el contrato de prestación de servicios, que finaliza el próximo 30 de junio del 2023. Barsa TV desaparecerá tal y como estaba concebida ahora, aunque se buscan nuevas fórmulas para promocionar la imagen del club y seguir emitiendo sus contenidos propios, aprovechando la fuerte implementación del club en las redes sociales”, informó la institución en un comunicado.

¿Cuál es la oferta que prepara Barcelona para Lionel Messi?

Cuando a mediados de 2021 el rosarino se fue del conjunto culé fue, en gran parte, porque no se le podía pagar el salario ni aún rebajándoselo en un 50%. PSG aprovechó y se lo llevó en condición de libre. El vínculo con la institución parisina, que se termina en junio de este año, es por 40 millones de euros brutos por año y las negociaciones para extenderlo están paralizadas. El monto que los catalanes le ofertarían es sustancialmente menor, pero está cargado de un condimento que no se puede escribir en un papel: lo emocional. Es decir, puede cambiar silbidos en el Parque de los Príncipes por ovaciones en el Camp Nou.

Según informó el diario Sport, Barcelona le ofrecería al campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, 13 millones de euros netos por temporada. El contrato sería por dos años con la posibilidad de rescindirlo tras el primero. La suma sería similar a la que percibe Robert Lewandowski y representaría una cuarta parte de lo que ganaba en 2021, en su último año en España. Teniendo en cuenta que el Fair Play financiero lo tiene entre ceja y ceja, el club primero le presentará la oferta a la liga de España que preside Javier Tebas. Ya con el aval de LaLiga, los dirigentes catalanes con Joan Laporta a la cabeza le enviarían la oferta a Jorge Messi, padre y representante del ‘10′.

Javier Tebas saluda a Joan Laporta en un acto de LaLiga; ambos deben ponerse de acuerdo

PSG y su plan para retener al argentino

La estadía de Lionel Messi en París Saint Germain (PSG) parece estar cada vez más cerca de llegar a su fin. El rosarino, a pesar de sus inmejorables estadísticas en la vigente temporada (20 goles y 18 asistencias en 35 partidos disputados), es uno de los principales apuntados por el flojo presente del combinado parisino en el año en curso. Sin embargo, a pesar de las críticas constantes de la hinchada, el presidente qatarí Nasser Al-Khelaïfi desea retenerlo e ideó un plan para conseguirlo: contratar al inglés Harry Kane con el fin de armar una sociedad goleadora letal de cara al 2023-24.

La principal tarea del manager del club francés, Luis Campos, es convencer a Messi de que renueve su contrato, el cual finaliza en apenas dos meses. Por este motivo empieza a jugar sus cartas, entre las cuales se destaca la intención de contratar al máximo goleador de la historia de la selección de Inglaterra, negociación que no será sencilla ya que es una de las ‘figuritas deseadas’ del mercado de pases, principalmente porque se mantiene en un altísimo nivel en Tottenham desde hace varios años y aún tiene la deuda pendiente de ganar algún título con el club.

