Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona, por la semifinal de la Copa del Rey: día, hora y TV

Este jueves, desde las 17 (hora argentina), Real Madrid y Barcelona protagonizan el segundo Clásico de España del 2023 y el tercero de la temporada, en el marco de la ida de la semifinal de la Copa del Rey. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de José Luis Munuera Montero, se disputa en el Estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma DGO.

El Merengue accedió a la instancia de los cuatro mejores tras dejar en el camino nada menos que al Atlético de Madrid de Diego ‘Cholo’ Simeone, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul y Ángel Correa, en un encuentro que finalizó 3 a 1 con goles de Rodrygo, Karim Benzema y Vinicius Jr. (Álvaro Morata había anotado el 1 a 0 parcial para los Colchoneros). El elenco culé, por su parte, viene de eliminar a Real Sociedad por la mínima diferencia con un tanto del francés Ousmane Dembélé.

En el último encuentro entre ambos, por la Supercopa de España, Barcelona ganó 3 a 1 PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Real Madrid vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

Ida de la semifinal de la Copa del Rey.

Día : Jueves 2 de marzo.

: Jueves 2 de marzo. Hora : 17 (hora argentina).

: 17 (hora argentina). Estadio : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. Árbitro : José Luis Munuera Montero.

: José Luis Munuera Montero. TV : DSports.

: DSports. Streaming: DGO.

Los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti perdieron recientemente la Supercopa de España ante su máximo rival, con el que todavía tienen una amplia desventaja en La Liga (7 puntos), por lo que conquistar una competición que les fue esquiva en los últimos años (ganaron por última en 2014) podría servir de alivio y no lo dejaría todo en manos de la Champions League. Los de Xavi Hernández, por su parte, saben que para consolidar su proyecto no pueden dejar pasar ninguna oportunidad, más aún cuando ya quedaron eliminados tanto de la Champions como de la Europa League (fueron derrotados por Manchester United en 16vos de final).

Ambos técnicos tienen dudas con respecto a la alineación que pondrán desde el arranque este jueves. Ancelotti debe resolverlas principalmente en la mitad de la cancha, una zona donde fue dominado en la Supercopa de España (victoria 3 a 1 de los catalanes). El italiano jugó en aquella ocasión con Eduardo Camavinga, Luka Modric y Toni Kroos y, a pesar de que no tuvieron un buen partido, podrían ser de la partida nuevamente, principalmente porque el ex Stade Rennes parece haberle ganado el puesto al ex Mónaco, que no dejó una buena imagen en los últimos encuentros.

Eduardo Camavinga parece haberle ganado la pulseada a su compatriota Aurelien Tchouameni

Xavi, por su parte, debe lograr que su equipo no solo domine el trámite de los encuentros, sino que pueda hacer daño, algo que le está costando últimamente. La ausencia más importante posiblemente sea la de Pedri, clave en la conexión entre mediocampistas y delanteros, que es baja por una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha. Además, el DT no podrá contar con Robert Lewandowski, que sufrió una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. En concordancia con esto, las opciones pasan por repetir el esquema de la final de la Supercopa de España, dándole lugar en el once inicial a un mediocampista más (Franck Kessié o Sergi Roberto) junto a Sergio Busquets, Frenkie De Jong y Gavi; o jugar con el ya recuperado Ansu Fati junto con Raphinha y Ferrán Torres en la delantera.

Robert Lewandowski sufrió una lesión muscular y no podrá sumar minutos ante Real Madrid Andreas Schaad - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con el primer partido. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.98, contra los 4.00 que se repagan por un triunfo catalán. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.

Posibles formaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois ; Dani Carvajal , Éder Militao , Antonio Rüdiger , Nacho Fernández o David Alaba ; Eduardo Camavinga , Luka Modric , Toni Kroos ; Federico Valverde , Karim Benzema y Vinicius Jr.

: Thibaut ; Dani , Éder , Antonio , Nacho o David ; Eduardo , Luka , Toni ; Federico , Karim y Jr. Barcelona: Marc-Andre ter Stegen; Jules Koundé, Ronald Araújo, Andreas Christensen, Alejandro Baldé o Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie De Jong, Pablo Gavi; Raphina, Ansu Fati o Franck Kessié y Ferrán Torres.

