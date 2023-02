Así quedó la tabla histórica de campeones del Mundial de Clubes, tras el título de Real Madrid

escuchar

Real Madrid venció a Al-Hilal de Arabia Saudita por 5 a 3 en un partido para el recuerdo y se consagró campeón del Mundial de Clubes 2022. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti fue mejor que su rival pero sus falencias defensivas hicieron que el elenco árabe se ponga a tiro en más de una oportunidad. Incluso, Moussa Marega se perdió un gol inexplicable a los 35′ del complemento cuando el encuentro ya estaba 5 a 3, algo que hubiese dejado a los dirigidos por Ramón Díaz al borde del milagroso empate.

El combinado de Carlo Ancelotti no lució el bloque que le gusta al técnico italiano en zona defensiva, pero contó con efectividad y calidad de sobra para desmontar la ilusión que durante muchos minutos tuvo su rival. Un doblete del brasileño Vinicius Jr., otros dos tantos del uruguayo Federico Valverde y un gol del francés que recientemente fue elegido entre los tres finalistas al Premio FIFA The Best, Karim Benzema, sentenciaron el encuentro a pesar de los dos goles del argentino Luciano Vietto y del maliense Moussa Marega para Al-Hilal.

Federico Valverde pagó con creces la confianza de Carlo Ancelotti a pesar de su reciente bajo rendimiento tras el Mundial de Qatar 2022 FADEL SENNA - AFP

El duelo, que se llevó a cabo en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de la ciudad de Rabat, en Marruecos, quedará grabado en los libros de historia más preciados del fútbol internacional, ya que se convirtió en la final del Mundial de Clubes con más goles desde que comenzó a jugarse con este formato de manera ininterrumpida en 2005, superando a otra que involucraba al Merengue (4 a 2 vs. Kashima Antlers de Japón en 2016) y también al duelo entre Milan y Boca Juniors que terminó con victoria 4 a 2 para el equipo italiano en 2007. Además, este resultado cortó una racha de tres definiciones consecutivas que se resolvieron por apenas un gol de diferencia.

La relación entre Real Madrid y el Mundial de Clubes es perfecta. Es el máximo ganador de la historia del certamen por amplia diferencia, con cinco títulos. Ganó todas las ediciones que disputó desde su primera incursión en 2014: 2 a 0 vs. San Lorenzo el año de su debut en la competencia, 4 a 2 vs. Kashima Antlers de Japón en 2016, 1 a 0 vs. Gremio de Brasil en 2017, 4 a 1 vs. Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos en 2018 y 5 a 3 vs. Al-Hilal de Arabia Saudita en 2022. Además, por si fuera poco, convirtió nada menos que 16 goles en cinco definiciones, lo que le permite tener un promedio de 3.2 goles por final.

Real Madrid volvió a convertir más de tres goles en una final del Mundial de Clubes FADEL SENNA - AFP

Todos los campeones del Mundial de Clubes

2000 : Corinthians (Brasil).

: Corinthians (Brasil). 2005 : Sao Paulo (Brasil).

: Sao Paulo (Brasil). 2006 : Internacional de Porto Alegre (Brasil).

: Internacional de Porto Alegre (Brasil). 2007 : Milan (Italia).

: Milan (Italia). 2008 : Manchester United (Inglaterra).

: Manchester United (Inglaterra). 2009 : Barcelona (España).

: Barcelona (España). 2010 : Inter de Milán (IItalia).

: Inter de Milán (IItalia). 2011 : Barcelona (España).

: Barcelona (España). 2012 : Corinthians (Brasil).

: Corinthians (Brasil). 2013 : Bayern Münich (Alemania).

: Bayern Münich (Alemania). 2014 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2015 : Barcelona (España).

: Barcelona (España). 2016 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2017 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2018 : Real Madrid (España).

: Real Madrid (España). 2019 : Liverpool (Inglaterra).

: Liverpool (Inglaterra). 2020 : Bayern Münich (Alemania).

: Bayern Münich (Alemania). 2021 : Chelsea (Inglaterra).

: Chelsea (Inglaterra). 2022: Real Madrid (España).

Palmarés Mundial de Clubes

Real Madrid: Cinco.

Barcelona : Tres.

: Tres. Corinthians y Bayern Münich : Dos.

: Dos. Internacional de Porto Alegre, Milan, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Sao Paulo y Manchester United: Uno.

