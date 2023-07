Cuándo juega River Plate vs. Racing, por la Liga Profesional 2023: día, hora y TV

escuchar

Este viernes, desde las 21.30, River Plate y Racing se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional 2023 (LPF). El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium y TNT Sports, se disputa en el estadio Más Monumental y tendrá como condimento especial la ceremonia de premiación para el Millonario, que se consagró campeón con dos fechas de anticipación pero aún no recibió el trofeo.

El equipo dirigido por Martín Demichelis vuelve a presentarse ante su gente luego de la consagración y, a su vez, de dos partidos consecutivos sin conocer la victoria fuera de casa. Fue eliminado de la Copa Argentina en 16vos de final a manos de Talleres de Córdoba y viene de igualar 3 a 3 con Rosario Central en el campeonato local. A pesar de que el resultado solo será anecdótico, buscará finalizar el torneo con un triunfo.

River ya festejó el título, pero aún no levantó el trofeo; busca terminar la LPF con una victoria Marcelo Endelli - Getty Images South America

La Academia, en tanto, tuvo un torneo complicado. No logró repetir el nivel de juego que lo llevó a ganar dos trofeos en los últimos meses (Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional, ambos ante Boca Juniors) y, hasta el momento, se encuentra fuera de la zona de clasificación a certámenes internacionales de cara al 2024. Se ubica 11° con 36 puntos conseguidos en 26 presentaciones, gracias a nueve victorias, nueve empates y ocho derrotas. Viene de vencer 3 a 1 a Central Córdoba de Santiago del Estero.

River Plate vs. Racing: todo lo que hay que saber

Fecha 27 de la Liga Profesional 2023.

Día : viernes 26 de julio.

: viernes 26 de julio. Hora : 21.30.

: 21.30. Estadio : Más Monumental.

: Más Monumental. Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. TV: ESPN Premium y TNT Sports.

De cara al duelo ante la Academia, Martín Demichelis aún no decidió si utilizará el once inicial ideal o si probará alguna variante de cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre, que se disputa el próximo martes en el estadio Más Monumental. En el empate 3 a 3 ante Rosario Central descansaron la gran mayoría de los que suelen jugar desde el arranque. Franco Armani, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Milton Casco, Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz e Ignacio ‘Nacho’ Fernández ni siquiera fueron convocados. Por su parte, Enzo Díaz fue el único habitual titular que sumó minutos en el complemento; mientras que Rodrigo Aliendro, Esequiel Barco y Lucas Beltrán integraron el banco de suplentes pero no sumaron minutos.

En cuanto a los refuerzos, Facundo Colidio y Ramiro Funes Mori trabajan a la par del resto del plantel pero no están habilitados para jugar contra Racing debido a que el mercado de pases se abre el 31 de julio, por lo que podrán debutar recién en la Copa Libertadores. Ambos futbolistas serán anotados en la lista de buena fe y, si bien hay chances de hacer cinco modificaciones con respecto a la que se presentó para la etapa de grupos, en River no creen que puedan sumar otro refuerzo más antes del límite de la fecha que impone la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Funes Mori y Colidio reemplazarían a Tomás Castro Ponce y Tomás Lecanda, dos de los jugadores del plantel profesional que serán cedidos a préstamo de cara a la próxima temporada, junto con Elías López y Agustín Fontana.

Ramiro Funes Mori ya se entrena con River desde hace algunas semanas, pero aún no puede jugar Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.42 contra los 7.50 que se repagan por un triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

