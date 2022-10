Cuándo se entrega el Balón de Oro 2022

escuchar

Este lunes se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, la ceremonia del Balón de Oro 2022, por primera vez desde 2005 sin Lionel Messi como candidato al máximo galardón que cada temporada otorga la revista francesa ‘France Football’. El evento comenzará a las 15.30 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por ESPN 2, por lo que también se podrá ver online a través de la plataforma digital Star+.

Los 30 nominados al premio para la rama masculina se revelaron el 12 de agosto. Para esta edición la organización adoptó nuevos criterios para elegir al ganador. A diferencia de anteriores ocasiones cuando se tenía en cuenta el año calendario, ahora se analiza la temporada 2021/22, que se realizó desde julio del año pasado hasta junio del corriente.

La gran sorpresa es la ausencia, tras 17 años entre los candidatos, de Messi, hoy en París Saint Germain (PSG). Leo es el más ganador con siete distinciones. Sí está su inmediato perseguidor en la tabla histórica con cinco estatuillas, Cristiano Ronaldo. Otro de los ausentes es Neymar, mientras que el gran candidato a recibirlo según las apuestas es Karim Benzema.

Sin chances de ganar el Balón de Oro 2022, Lionel Messi arrancó la a full la temporada con PSG PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Sin el rosarino, por primera vez desde 2004 no hay ningún argentino entre los candidatos. La misma racha se le quebró a España aunque, en el caso del país ibérico, tiene a Real Madrid con uno de los equipos con más mencionados con seis jugadores.

En la gala también se reconocerá al mejor futbolista joven (Kopa) y al arquero más destacado (Yashine). La votación fue con un jurado más reducido porque se autorizó a representantes de los primeros 100 países del ranking de la FIFA los cuales primero debieron considerar el rendimiento individual y, en segundo término, el colectivo del equipo que integra cada jugador.

La lista de nominados al Balón de Oro 2022

La ceremonia del Balón de Oro que France Football llevará a cabo el lunes tendrá mayoría de jugadores de Real Madrid. El último campeón de la Liga de España y la Champions League arrasó en las nominaciones al premio más importante con seis futbolistas y, además, tiene candidatos a ganar los trofeos Kopa y Yashine. En total, son siete jugadores con ocho nominaciones y el club puede recibir los tres galardones a disposición para la rama masculina.

Los seis nominados de Real Madrid al Balón de Oro de la temporada Real Madrid

Liverpool tiene siete candidatos al Balón de Oro, pero son seis los que todavía le pertenecen porque Sadio Mané emigró a Bayern Munich. Del total, solo cinco estuvieron toda la 2021/22 en su equipo: Mohamed Salah, Fabinho, Virgil Van Dijk, Mané y Trent Alexander-Arnold. Luis Díaz llegó en el mercado de invierno en Europa y Darwin Núñez se sumó recientemente.

El caso de Manchester City es similar: cinco de sus seis nominados jugaron la temporada anterior con su equipo -Phil Foden, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Joao Cancelo y Riyad Mahrez- mientras que Erling Haaland se incorporó para la presente campaña tras brillar en Borussia Dortmund.

Karim Benzema (Real Madrid de España).

Thibaut Courtois (Real Madrid de España).

Luka Modric (Real Madrid de España).

Antonio Rüdiger (Real Madrid de España / Chelsea).

Casemiro (Real Madrid de España).

Vinicius Junior (Real Madrid de España).

Rafael Leao (Milan de Italia).

Mike Maignan (Milán de Italia).

Christopher Nkunku (Leipzig de Alemania).

Mohamed Salah (Liverpool de Inglaterra).

Luis Díaz (Porto de Portugal / Liverpool de Inglaterra).

Fabinho (Liverpool de Inglaterra).

Virgil Van Dijk (Liverpool de Inglaterra).

Trent Alexander-Arnold (Liverpool de Inglaterra).

Joshua Kimmich (Bayern Múnich de Alemania).

Phil Foden (Manchester City de Inglaterra).

Kevin De Bruyne (Manchester City de Inglaterra).

Bernardo Silva (Manchester City de Inglaterra).

Joao Cancelo (Manchester City de Inglaterra).

Riyad Mahrez (Manchester City de Inglaterra).

Heung-Min Son (Tottenham de Inglaterra).

Harry Kane (Tottenham de Inglaterra).

Robert Lewandowski (Bayern Múnich de Alemania / Barcelona de España).

Darwin Núñez (Benfica de Portugal / Liverpool de Inglaterra).

Sadio Mané (Liverpool de Inglaterra / Bayern Múnich de Alemania).

Sébastien Haller (Borussia Dortmund de Alemania).

Cristiano Ronaldo (Manchester United de Inglaterra).

Dusan Vlahovic (Juventus de Italia).

Kylian Mbappé (París Saint Germain de Francia).

Erling Haaland (Borussia Dortmund de Alemania / Manchester City).

Los cinco máximos candidatos

Karim Benzema (Real Madrid): la temporada del atacante galo es bestial en números y logros: 34 goles en 45 partidos con Real Madrid que valieron La Liga de la que fue el Pichichi con 27. También, estar en la final de la Champions League ante Liverpool. En ambos certámenes fue el máximo anotador y su ascendencia fue decisiva para que la Casa Blanca pueda ir por el título de Europa el próximo sábado porque en octavos de final ante PSG, cuartos frente a Chelsea y semifinales contra Manchester City convirtió en momentos difíciles y claves para los suyos. En su vuelta a la selección de Francia, Benzema colaboró para llegar a Qatar 2022 con tres goles en cinco partidos.

Karim Benzeman es el principal candidato a quedarse con el Balón de Oro 2022 Agencia AFP - AFP

Kevin De Bruyne (Manchester City): el belga fue la principal carta de Manchester City para llevarse la Premier League en una definición apasionante frente a Liverpool. Allí jugó 30 de los 38 partidos del fixture en los que anotó 15 goles y dio ocho asistencias. Su deuda y la de su equipo fue, una vez más, la Champions League en la que Real Madrid lo sacó de semifinales cuando tenía el pasaje a la definición en el bolsillo. Uno de sus dos tantos en la competencia europea fueron justamente contra el Merengue. En el combinado de Bélgica no tuvo demasiada actividad, pero ayudó a que se clasifique al Mundial de Qatar 2022 con dos anotaciones en cuatro juegos.

Kevin De Bruyne es la principal amenaza de Karim Benzema para llevarse el Balón de Oro

Kylian Mbappé (PSG): el francés, de 23 años, el jugador más desequilibrante del mundo en la actualidad, tuvo números formidables en la temporada 2021/22, pero PSG apenas ganó la Ligue 1 de la que él fue el máximo artillero. En ese campeonato acabó con 28 goles en 35 partidos mientras que en la Champions League fue uno de los pocos que salvó su figura en la dura eliminación con Real Madrid en octavos de final: hizo seis en ocho cotejos. Aunque Francia cuenta con una selección plagada de estrellas, su aporte contribuyó a una sencilla clasificación a Qatar 2022 para defender la corona obtenida en Rusia 2018. En las Eliminatorias del Viejo Continente aportó cinco tantos solo en seis duelos.

Kylian Mbappé brilló este año en PSG, pero no le alcanzaría para llevarse el galardón

Robert Lewandowski (Bayern Munich): el polaco fue el máximo artillero en ligas de la temporada 2021/22 con 35 goles para Bayern Munich, que fue campeón de la Bundesliga por décima vez consecutiva. En Champions League, torneo en el que su equipo quedó eliminado prematuramente en cuartos de final a manos de Villarreal, sumó otros 13 tantos y acabó con más anotaciones que partidos disputados (46 con 50 festejos y siete asistencias). Aunque el Mundial Qatar 2022 no se tendrá en cuenta para la elección del Balón de Oro porque se realizará después de su entrega, Lewandowski fue determinante para que Polonia se clasifique y sea rival de la Argentina en el grupo C. En las Eliminatorias de Europa jugó nueve partidos y convirtió la misma cantidad de veces. También repartió cuatro asistencias.

Robert Lewandowski hizo méritos en Bayern Munich para recibir el Balón de Oro Matthias Schrader - AP

Mohamed Salah (Liverpool): la gran temporada de Liverpool tiene como principal protagonista a Mohamed Salah, que en 50 partidos con The Reds marcó 31 goles (media de 0,62 por juego) y dio 15 asistencias. Su equipo fue escolta en la Premier League de Manchester City en una apasionante definición y se coronó campeón de la FA Cup ante Chelsea. Este año, Salah también jugó la Copa África con Egipto y fue finalista -perdió la definición contra el Senegal de su compañero Sadio Mané-. Allí anotó dos tantos.

El gran año de Liverpool lo debe a Salah, que también fue determinante para Egipto Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images Europe

Messi, el gran ausente

Lionel Messi no está entre los 30 nominados al Balón de Oro 2022 tras 17 años y 15 ediciones –en 2020 no se entregó-. Quien más veces lo recibió en siete ocasiones no podrá repetir el premio individual que obtuvo en 2021 y estirar su diferencia por sobre los demás, sobre todo Cristiano Ronaldo quien llegó a 18 nominaciones consecutivas.

Se trata de la primera vez que la Pulga no integra la lista desde 2005, el año en el que marcó su primer gol como profesional en Barcelona, y se suma a otras omisiones de alto perfil como las de Neymar y Lautaro Martínez, que viene de marcar 21 goles con Inter en la Serie A.

La primera temporada del rosarino en PSG no fue brillante, sobre todo si se la compara con sus años en Barcelona. Entre lesiones, adaptación y compromisos con la selección argentina, disputó 33 partidos. Sin contar sus dos primeras temporadas como profesional, esta fue la que menos jugó. Participó en 2872 minutos, superando a la temporada 2006/07. La presente la arrancó a toda máquina, como para postularse rápido al próximo Balón de Oro.

Lionel Messi no está entre los nominados al Balón de Oro tras 17 años FRANCK FIFE - AFP

En la Ligue-1 Messi jugó 26 partidos , 24 de ellos como titular y, en total, acumuló 2.152 minutos.

, 24 de ellos como titular y, en total, acumuló 2.152 minutos. En Champions League, disputó siete encuentros , todos desde el arranque. Nunca fue reemplazado, por lo que sumó 630′.

, todos desde el arranque. Nunca fue reemplazado, por lo que sumó 630′. Fue titular en la eliminación de la Copa de Francia a manos de Niza, el 31 de enero pasado. Disputó los 90 minutos y acertó su disparo en la tanda de penales.

a manos de Niza, el 31 de enero pasado. Disputó los 90 minutos y acertó su disparo en la tanda de penales. En su primera temporada en PSG anotó 11 goles , un registro muy bajo para él. Para dimensionar esta estadística, solamente en sus dos primeras temporadas en Barcelona registró una menor cantidad de anotaciones. En 2004/05 solo hizo uno y en la 2005/06 convirtió ocho. En todas las demás temporadas había anotado, como mínimo,18 goles.

, Para dimensionar esta estadística, solamente en sus dos primeras temporadas en Barcelona registró una menor cantidad de anotaciones. En 2004/05 solo hizo uno y en la 2005/06 convirtió ocho. En todas las demás temporadas había anotado, como mínimo,18 goles. Seis de los 11 fueron en la liga, incluyendo un doblete frente a Montpellier, en la fecha 37. Fue su peor registro en competiciones locales (sin contar su primera temporada) igualando lo hecho en 2005/06, con la diferencia de que en ese momento solo había participado de 17 encuentros, nueve menos que en 2021/22.

Las candidatas al Balón de oro femenino

Entre las principales candidatas a quedarse con el galardón aparecen Beth Mead, vigente ganadora del premio a la Mejor Jugadora de la Eurocopa; Alexia Putellas, última ganadora del Balón de Oro y Ada Hegerberg, la noruega que ganó la Champions con Lyon y que ya tiene un Balón de Oro en su vitrina (2019).

El Olympique de Lyon y Barcelona son los clubes con mayor representación de futbolistas aspirantes a ser la mejor del mundo en 2022, ya que cuentan con cinco profesionales en cada equipo.

La jugadora de Barcelona Alexia Putellas, vigente ganadora del Balón de Oro femenino, es favorita Instagram

Selma Bacha (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Fridolina Rolfo (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Vivianne Miedema (Arsenal)

(Arsenal) Lucy Bronze (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Sam Kerr (Chelsea)

(Chelsea) Christiane Endler (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Lena Oberdorf (Wolfsburgo)

(Wolfsburgo) Kadidiatou Diani (PSG)

(PSG) Catarina Macario (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Alexia Putellas (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Alexandra Popp (Wolfsburgo)

(Wolfsburgo) Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Wendie Renard (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Alex Morgan (San Diego Wave)

(San Diego Wave) Beth Mead (Arsenal)

(Arsenal) Asisat Oshoala (FC Barcelona)

(FC Barcelona) Marie-Antoinette Katoto (PSG)

(PSG) Millie Bright (Chelsea)

(Chelsea) Trinity Rodman (Washington Spirit)

(Washington Spirit) Ada Hegerberg (Olympique de Lyon)

