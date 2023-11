escuchar

La celebración, con fuegos artificiales, luces de todos los colores y una oscuridad impactante, empezó 15 minutos antes de las 22 de la Argentina. “Hace 122 días”, contaron, cambió drásticamente la historia de Inter Miami, un equipo joven y en crecimiento, con la llegada de Lionel Messi. Con el arribo del crack en familia, se dijo, en una ceremonia proyectada desde el centro del campo de juego hacia las tribunas. Fue el prólogo de otra hermosa noche para el rosarino. La “Noche d’Or”, organizada para honrarlo por su octavo Balón de Oro, con el homenaje y un partido amistoso.

A pura sonrisa, Leo recorrió un camino alfombrado, sonrisa plena y con el premio francés en las manos. Saludó a las principales autoridades del club y de la Major League Soccer (MLS). Le dieron un micrófono. Y lanzó algunas palabras, cubiertas de risas y aplausos.

الاسطورة ميسي يرفع الكرة الذهبيه pic.twitter.com/Pnauj2BaPE — Messi Xtra (@M30Xtra) November 11, 2023

“Gracias por estar acá. Es muy hermoso compartir el Balón de Oro con ustedes. Me parece que hace un montón de tiempo que estoy acá con ustedes. Quiero agradecerle a todos el trato; hubo muchísimo cariño. Me siento muy cómodo. Hay muchos latinos en esta ciudad, me hacen sentirme muy bien”, comentó el crack.

Y fue más allá: “Conseguimos el primer título para el club, algo muy importante, sobre todo pensando en el año que viene. El año que viene va a ser mucho mejor, vamos a seguir disfrutando títulos. El año que viene tenemos cosas importantes. Vamos a disfrutarlo mucho. Ése es mi deseo”.

“Voy a vivir, voy a bailar, vivir la vida, lalalala”, entonaba la canción de fondo. Se trataba de Vivir mi vida, canción de Marc Anthony, un crack también, pero de la música. Así fue: puro disfrute.

Más tarde, hubo un partido...

لحظة دخوول الملك pic.twitter.com/V2zsoxjLVv — Messi Xtra (@M30Xtra) November 11, 2023

Más tarde, Messi comenzó a jugar por Inter Miami el último encuentro de 2023, en ese marco de la “Noche d’Or”, organizada en honor a él. El amistoso contra New York City tiene lugar en el estadio DRV PNK, de Fort Lauderdale. Vale recordar que Inter Miami cerró su curso 2023 por no haberse clasificado para los playoffs de la MLS.

“Es el gran artífice de este partido. Queremos acompañarlo en el festejo de su octavo Balón de Oro, y es una oportunidad de volver a competir, de que la gente vea a Leo y despedirnos de la temporada”, había dicho Gerardo “Tata” Martino, el entrenador del conjunto rosado, en las últimas horas.

Luego de la cancelación de una gira por China, Inter Miami armó este acontecimiento con el que concluye el año deportivo de su primera conquista, la Leagues Cup, y del subcampeonato en la US Open Cup.

Luego del amistoso, Messi quedará liberado para incorporarse al seleccionado argentino con miras a los compromisos contra Uruguay y Brasil por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, partidos que tendrán lugar este jueves y el martes 21. Por su parte, la pretemporada de Inter Miami comenzará el 10 de enero de 2024, y la MLS se iniciaría entre fines de febrero y principios de marzo.

LA NACION