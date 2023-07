Cuándo se juega el Open británico de golf, el último major de la temporada

escuchar

Entre este jueves y domingo, se disputa la 151° edición del Open británico de golf, el último major de la temporada 2023, con la participación de los mejores exponentes del planeta y con la fusión entre el circuito PGA Tour y la LIV Series como trasfondo del torneo. El Royal Liverpool Golf Club de Hoylake, en Inglaterra, vuelve a ser sede del torneo luego de nueve años y, en esta oportunidad, los cuatro días de competencia se podrán ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+.

En la última edición del prestigioso certamen, que se llevó a cabo en el Old Course de St. Andrews en Escocia, el australiano Cameron Smith se quedó con el triunfo con un golpe menos que el estadounidense Cameron Young. A pesar de no ser uno de los grandes favoritos, sueña con coronarse como bicampeón para repetir la hazaña hecha por Pádraig Harrington, en las campañas 2007-2008.

Cameron Smith, campeón de 2022, levanta la Claret Jug: momento de gloria para el australiano PAUL ELLIS - AFP

Quien se consagre campeón en este 2023, embolsará la mayor cantidad de dinero desde la creación del torneo: 3 millones de dólares, lo que supone un aumento del 18% respecto a 2022. En total, la bolsa alcanza los 16.5 millones: el segundo clasificado ganará 1.7, el tercero 1.09, el cuarto 851.000, el quinto 684.500. el sexto 593,000 y el séptimo 509.500. En tanto, todos los que pasen el corte ganarán una gran cantidad de dinero (quien se clasifique en el puesto 70 -el punto de corte-, ganará USD$ 37.800).

Cronograma del Open británico 2023

Jueves 20 de junio - Primera ronda.

Viernes 21 de junio - Segunda ronda.

Sábado 22 de junio - Tercera ronda.

Domingo 23 de junio - Final.

Del certamen participarán 156 jugadores, entre los que aparecen: cualquier campeón de golf menor de 60 años, los 10 primeros clasificados en el Open británico 2022, los ganadores de eventos amateur de élite seleccionados y los 30 primeros clasificados en las clasificaciones FedExCup y Race to Dubai. El resto de los clasificados se asignan a través de la Serie de clasificación abierta y la Clasificación final. Si entre todos esos apartados no se completan las 156 vacantes, el resto de los clasificados se define por ranking.

Hay dos argentinos inscriptos: Emiliano Grillo y Mateo Fernández de Oliveira, quien accedió al prestigioso certamen gracias a su coronación en el Latin America Amateur Championship, en Puerto Rico, en enero de este año. Además, dirán presente las principales figuras internacionales como Jon Rahm, Rory Mcllroy y Scottie Scheffler, principales candidatos a quedarse con el trofeo según las apuestas, entre muchas otras estrellas del gol internacional.

“Para mí va a ser un Open especial sabiendo que Roberto De Vicenzo ganó aquí en 1967", aseguró de Oliveira en diálogo con LA NACION Steven Gibbons - https://fesgolf.org/

Rahm aspira a convertirse en el segundo español en ganar el Open británico tras Severiano Ballesteros, campeón en tres ocasiones (1979, 1984 y 1988). Además, podría pasar a integrar el prestigioso “Club de los ocho”, formado por los golfistas que lograron la victoria en el Masters de Augusta y en el Abierto británico en la misma temporada. Por su parte, el norirlandés Rory Mcllroy, no gana un major desde hace nueve años: el último fue justamente el Open británico de 2014, coincidiendo con la última vez que el torneo se celebró en Hoylake, sede de esta edición. En tanto el estadounidense Scottie Scheffler, terminó en el Top 10 en los tres primeros majors de la temporada, pero todavía no logró levantar un trofeo.

LA NACION

Temas Abierto Británico