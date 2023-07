El Open británico de golf: todos están a la caza de El “Carnicero” Brian Harman

escuchar

Cuando quiere despejarse de sus obligaciones golfísticas, Brian Harman tiene como hobby cazar, pasatiempo que le valió el apodo de “Butcher” (”Carnicero”). Ahora, él es la presa. Una impresionante vuelta de 65 golpes (-6) dejó al estadounidense con cinco de ventaja sobre su más próximo perseguidor, el local Tommy Fleetwood, y un lote grande de jugadores que intentarán darle alcance el fin de semana en el Open Championship, el cuarto major de la temporada. Entre ellos aparece el argentino Emiliano Grillo, que retrocedió un poco tras coliderar los primeros 18 hoyos pero se mantiene en la contienda.

Después de quedar fuera del corte en el último Masters de Augusta, Harman volvió a su casa de Sea Island, Georgia, para aclarar su mente. ¿Qué hizo? “El mismo viernes maté un cerdo de mi granja, y el sábado a la mañana maté un pavo. No toqué un palo hasta que volví a jugar el jueves siguiente”, aludió al RBC Heritage. “He sido cazador toda mi vida. Me gusta la estrategia que hay detrás de la caza. Comemos mucha carne en casa, disfruto de carnear. Y voy mucho a cazar”. Basta una recorrida por su cuenta de Instagram para comprobar que no miente: ciervos, pavos, peces grandes y hasta un cocodrilo conforman un mosaico heterogéneo entre campos de golf y hoyos en uno.

Harman es el golfista que más posiciones top 10 acumula desde 2017 sin haber logrado una copa en el PGA Tour.

Este viernes, Royal Liverpool mostró sus garras. El viento tuvo más fuerza que el jueves y el nuevo seteo de los bunkers de arena no pareció surtir efecto, por lo que los scores bajo el par 71 de la cancha fueron escasos. Más mérito aun para Harman, que jugó por la mañana. Los 132 golpes, -10, que acumula son un récord para la cancha de Hoylake después de 36 hoyos en el Abierto Británico, con el que iguala lo hecho por Tiger Woods en 2006 y Rory McIlroy en 2017 (en ambos casos, el campo era de par 72). Los dos terminaron ganando el torneo.

La vuelta de Harman, la mejor del día, fue como para encuadrarla: cuatro birdies del 2 al 5, 12 pares del 6 al 17 (incluida una gran salvada en el 12) y cierre con un águila. “Estoy encantado por cómo estoy jugando. Estoy enfocado en seguir así el sábado”, comentó. A los 36 años, el dos veces ganador en el PGA Tour procura su primer Major. Estuvo cerca en el US Open de 2017, en Erin Hills, cuando lideró luego de 54 hoyos, pero sucumbió ante la arremetida de Brooks Koepka y terminó segundo. Esta temporada acumula cinco top 10 y viene de una buena experiencia en el Scottish Open, también en una cancha links, aunque una mala última vuelta lo sacó de la pelea por el trofeo.

Los bunkers, como el del hoyo 13, vienen siendo una pesadilla para los jugadores este fin de semana. Peter Morrison - AP

¿Qué aprendió de aquella experiencia? “Trato de no pensar demasiado en ello. Es simplemente golf”, respondió. “Creo que cuando lideré el US Open pensé demasiado en ello y no me enfoqué en dormir lo suficiente y comer adecuadamente. Así que voy a intentar hacer eso este fin de semana”.

Harman construyó una ventaja amplia, pero tiene un grupo amplio de seguidores. Entre ellos, Grillo, que mediante una vuelta de 74 bajó al séptimo puesto, con -2 en total. Como el jueves, el chaqueño tuvo un comienzo lento: doble bogey en el hoyo 2 y bogey en el 3. Se recuperó con dos birdies, pero volvió a subir en dos hoyos, el 16 y el 17.

La otra afición de Harman, que hace caza menor y mayor. Instagram

“No jugué bien al principio pero después enderecé un poco el barco con un par de birdies. Tuve el final no deseado con un bogey tonto en el 17. De todas maneras estoy bajo el par entrando al fin de semana y eso es muy positivo”, evaluó el argentino de 30 años. “Me habría gustado estar más fino de tee a green, es un campo en el que es difícil dejar cerca la pelota y en el que me di pocas chances de birdie. Creo que el score fue el correcto, ya que aquí hay que pegar bien y hoy no supe hacerlo”.

Desde que obtuvo su segundo y último título de campeón en el PGA Tour, en 2017 (el Wells Fargo Championship), Harman es el jugador que consiguió más top 10 en el circuito sin ganar, 27. Lo sigue en esa infausta estadística Fleetwood, con quien saldrá este sábado en el último grupo (11.30 de la Argentina). El oriundo de Southport, localidad situada a 50 kilómetros de Hoylake, que compartía la punta con Grillo al inicio de la vuelta, intenta ser el primer inglés en conquistar el Open en Inglaterra desde 1969, pero deberá trabajar mucho para descontar los cinco golpes de ventaja que lleva el zurdo norteamericano.

“No sé por qué no gané más torneos. Pienso mucho en ello”, admitió Harman, aspirante a disputar la Ryder Cup. “Estuve entre los líderes muchas veces. Es difícil mantener la paciencia. Después de ganar y de estar cerca en el US Open en 2017, pensé que la victoria iba a llegar, pero no sucedió”.

A pesar de que la Royal & Ancient intentó menguar la dificultad de los bunkers, profundos y de paredes empinadas, típicos de las canchas links británicas, éstos siguieron siendo trampas mortales. Les agregaron arena para hacerlos menos hondos y evitar que la pelota rodara contra la pared. Pero hasta el puntero fue víctima, y se vio obligado en una ocasión a jugar atrás, en el 12, aunque embocó desde fuera del green y terminó salvando el par.

Al revés: Emiliano Grillo sostiene el paraguas para su caddie, que anota en la tarjeta; el chaqueño cayó en su rendimiento pero conserva expectativas grandes. Peter Morrison - AP

Entre las principales amenazas que quieren dar caza al puntero aparecen el austríaco Sepp Straka (-4), el australiano Jason Day (-3), los estadounidenses Jordan Spieth y Cameron Young (-2) y el norirlandés McIlroy (-1). Scottie Scheffler, que llegó como uno de los favoritos, pasó el corte con lo justo (+3) gracias a un birdie en el 18 luego de realizar el mejor tiro del día: una sacada del bunker casi contra la pared, que junto a la bandera corta hizo que la pelota quedara prácticamente dada. En cambio, no estarán el fin de semana Justin Thomas, Phil Mickelson ni Dustin Johnson.

Tampoco pasó el corte el otro argentino en acción, el aficionado Mateo Fernández de Oliveira. Así y todo, se fue de Royal Liverpool con un buen sabor, tras una positiva segunda vuelta de 72 tiros (+1), incluido un birdie en el 18, pero que no alcanzaron a enderezar la marcha tras los 77 del jueves.

La clasificación al cabo de la segunda vuelta

golf Open Championship Abierto Británico