Cuándo se juega Gimnasia vs. Boca, el partido suspendido de la Liga Profesional por incidentes

Gimnasia de La Plata vs. Boca, el encuentro suspendido de la 23ª fecha de la Liga Profesional por graves incidentes en las adyacencias del estadio del Lobo, tiene fecha: se jugará el miércoles 19 de octubre, luego de la 26ª jornada y antes de la última, la 27ª, en horario a confirmar. Teniendo en cuenta que el cotejo se paró a los nueve minutos, se desarrollarán los 81 restantes en dos tiempos. El árbitro será Hernán Mastrángelo y lo asistirán Diego Bonfá y Adrián Delbarba.

Para ubicar el juego, clave para las aspiraciones a ser campeón de ambos y, también, del resto de los equipos, hubo que postergar las semifinales de la Copa Argentina, en las que el elenco porteño debe enfrentar a Patronato. El xeneize manda en la tabla de posiciones con 45 puntos, uno más que Racing y Atlético Tucumán. River y Huracán tienen 41 unidades y el conjunto de Néstor Gorosito, 40. La Academia, el Decano, el Millonario y el Globo tienen, lógicamente, un partido más completado.

Antes de seguir su cotejo, tanto Gimnasia como el conjunto de Hugo Ibarra jugarán otros dos partidos. Los platenses recibirán el próximo miércoles a San Lorenzo y el lunes 17 a Argentinos Juniors. Boca, por su parte, juega mañana en Junín contra Sarmiento y el 16 de octubre contra Newell’s en Rosario. En la última jornada el Lobo visitará a Talleres en Córdoba y Boca a Independiente en la Bombonera.

La Liga Profesional tiene otros dos cotejos pendientes, pero sin reprogramación teniendo en cuenta que no inciden en la definición del certamen ni, tampoco, en la tabla de promedios para evitar el descenso a la Primera Nacional. Uno de ellos es Talleres de Córdoba vs. Unión de Santa Fe, por la undécima fecha, que se canceló en su momento porque el colectivo que trasladaba al plantel del Tatengue sufrió un accidente en su trayecto. El otro, Vélez vs. Central Córdoba, por la jornada 19, se canceló a horas del arranque por falta de seguridad.

El escándalo en La Plata

Gimnasia vs. Boca Juniors en La Plata, por la fecha 23 de la Liga Profesional, se suspendió a los nueve minutos del primer tiempo por graves incidentes en las adyacencias del estadio entre hinchas y la policía, que reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos. En medio de la barbarie un fanático del Lobo identificado como César Regueiro, de 57 años, perdió la vida producto de un “paro cardíaco”, informaron fuentes policiales.

La situación se advirtió dentro de la cancha cuando el gas llegó a la zona de los bancos de suplentes y quienes estaban en ese sector salieron disparados hacia el campo de juego. Un rato después, el árbitro Mastrángelo confirmó la suspensión mientras la barbarie seguía afuera.

Los incidentes en el estadio de Gimnasia dejaron el saldo de un muerto ALEJANDRO PAGNI - AFP

Las versión más fuerte sobre los hechos es que el problema empezó cuando la fuerza de seguridad cerró las puertas de acceso media hora antes del inicio del duelo y negó el ingreso a simpatizantes locales que tenían tickets. En el enfrentamiento entre las partes hubo corridas y una fuerte represión de parte de los efectivos policiales. Se registraron muchos heridos, entre ellos el camarógrafo Fernando Rivero, trabajador del canal TyC Sports, quien recibió tres impactos de bala de goma en una de sus piernas. Se investiga también si la Comisión Directiva del Lobo vendió más entradas que la que marca la capacidad autorizada.

