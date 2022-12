Cuándo vuelve a jugar la Argentina en el Mundial 2022: día, horario y TV

escuchar

La selección argentina está en semifinales del Mundial Qatar 2022 y sigue alimentando su sueño de levantar la Copa del Mundo. En un viernes ideal para sus aspiraciones, venció a Países Bajos por penales 4 a 3 tras empate 2 a 2 y se metió entre los cuatro mejores del certamen. En la próxima instancia se medirá con Croacia, que dio el más grande cimbronazo en lo que va del torneo, al sacar al máximo favorito, Brasil, también en la definición desde los 12 pasos, por 4 a 2 luego de igualdad 1 a 1 en tiempo reglamentario.

De esta manera, la Argentina no tiene en el horizonte a su clásico sudamericano, el pentacampeón que brilló en casi todos los encuentros que disputó pero se vio superado en la tanda de definición por ‘muerte súbita’. Este sábado juegan Portugal vs. Marruecos, desde las 12, e Inglaterra vs. Francia, desde las 16, que están del otro lado del cuadro.

La Argentina y Croacia se presentarán el martes 13, a las 16, de nuevo en el Estadio Lusail, sede del encuentro ante Países Bajos. Al día siguiente jugarán los otros semifinalistas. La definición está programada para el domingo 18 a las 12. La albiceleste, de mínima, tendrá dos bajas obligadas por amonestaciones.

Leo Messi encabezó los festejos del equipo argentino, que se desahogó tras los penales Aníbal Greco - La Nación

Para ganar, ‘primero hay que saber sufrir’

Lo dice el tango. Y nunca más argentina la referencia. Porque la selección nacional estaba cómoda en el partido, jugando un buen partido y con dos goles de ventaja sobre su rival y se complicó prácticamente sola. Nahuel Molina abrió el marcador a los 35′ tras un pase quirúrgico de Lionel Messi, quien aumentó la cuenta a los 73′, con un penal. Con esa anotación, el capitán argentino alcanzó a Gabriel Omar Batistuta como goleador histórico en Mundiales, con 10 gritos.

Sin embargo, a los 83′, Wout Weghorst descontó para los neerlandeses y ahí la albiceleste empezó a sufrir más de la cuenta. Tanto, que los 10′ que adicionó el árbitro español Mateu Lahoz, de actuación polémica, resultaron letales. Apenas habían pasado unos segundos de los 100′ cumplidos, cuando la Argentina cometió una falta innecesaria cerca del área, Países Bajos sirvió la pelota y Weghorst (101′) tuvo toda la libertad para recibir por lo bajo, darse vuelta, acomodarse y dejar enmudecido a un Estadio Lusail casi completo de hinchas albicelestes.

Wout Weghorst puso el 2 a 2 cuando el partido se escurría; la Argentina tuvo que sufrir para pasar Tom Weller - dpa

Así, hubo que llevar la paciencia hasta el suplementario, parejo para ambos lados hasta que en el epílogo del segundo entró Ángel Di María, lo que acercó a los dirigidos por Lionel Scaloni a la victoria, con mejores acciones ofensivas. Pero el arco no se abrió de nuevo y el pase a semifinales se definió en penales.

Como una reminiscencia de la misma instancia de la Copa América 2021, otra vez Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el arquero argentino, se erigió en figura. Tapó dos y en él se pudo apoyar la albiceleste para creer. Lautaro Martínez, a quien no se le venían dando las cosas tuvo la responsabilidad de cerrar el marcador y lo hizo. Fue 4 a 3 y festejo desesperado, de desahogo. Necesario. Y esperanzador.

Como en las semifinales de la Copa América, de nuevo 'Dibu' Martínez fue clave en los penales Aníbal Greco - La Nación

LA NACION