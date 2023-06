Cuándo vuelve a jugar la Argentina por fecha FIFA: día, horario y TV

escuchar

La selección argentina disputó este jueves su tercer partido en el año y desde que se consagró campeón en el Mundial Qatar 2022, luego de los juegos ante Panamá en el estadio Monumental y Curazao en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Fue frente a Australia en Pekín, China, en el marco de la segunda fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y se impuso 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Germán Pezzella. Tras ese encuentro, la albiceleste jugará un último amistoso vs. Indonesia, país al que nunca antes enfrentó.

El cotejo frente al combinado asiático está programado para este lunes a las 9.30 (hora argentina) en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, la capital indonesia, y se transmitirá en vivo por TyC Sports y la TV Pública, por lo que también se podrá ver online en TyC Sports Play, Flow, DGO, Telecentro Play y Cont.ar. Todas, a excepción de la señal estatal, requieren ser cliente del cableoperador para acceder al contenido.

La selección argentina, como en el Mundial Qatar 2022, derrotó a Australia Lintao Zhang - Getty Images AsiaPac

El calendario 2023 de la FIFA tiene 10 partidos para la albiceleste. Tres de ellos ya los disputó y el siguiente de la gira por Asia será contra Indonesia. Luego de esos encuentros, en septiembre iniciará la competencia oficial por las Eliminatorias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Serán otros seis duelos hasta noviembre, tres como local y otros tantos de visitante. El debut será como anfitriona contra Ecuador y, luego, visitará a Bolivia. En la tercera jornada recibirá a Paraguay y un puñado de días después irá a Perú. En la última ventana del 2023 la Argentina recibirá Uruguay y visitará a Brasil.

4 al 10 de septiembre vs. Ecuador (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

11 al 17 de septiembre vs. Bolivia (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

9 al 15 de octubre vs. Paraguay (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

16 al 22 de octubre vs. Perú (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

13 al 19 de noviembre vs. Uruguay (L) - Eliminatorias al Mundial 2026.

20 al 26 de noviembre vs. Brasil (V) - Eliminatorias al Mundial 2026.

Lionel Messi jugará el amistoso vs. Indonesia e iniciará sus vacaciones antes de incorporare a Inter Miami Di Yin - Getty Images AsiaPac

Los jugadores convocados por Lionel Scaloni

El segundo ciclo de Scaloni al frente de la selección argentina inició con un recambio de jugadores, no tan pronunciando pero recambio al fin. No fueron convocados Franco Armani, Ángel Correa y Alejandro ‘Papu’ Gómez, tres campeones de la Copa del Mundo. Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Paulo Dybala no se sumaron al equipo porque arrastran diferentes lesiones. Entre los nombres nuevos están los jóvenes Alejandro Garnacho y Facundo Bounanotte más Walter Benítez, Facundo Medina y Lucas Ocampos.

Emiliano Martínez (Aston Villa).

Gerónimo Rulli (Ajax).

Walter Benítez (PSV).

Nahuel Molina (Atlético de Madrid).

Gonzalo Montiel (Sevilla).

Germán Pezzella (Betis).

Cristian Romero (Tottenham).

Leonardo Balerdi (Marsella).

Nicolás Otamendi (Benfica).

Facundo Medina (Lens).

Nicolás Tagliafico (Lyon).

Marcos Acuña (Sevilla).

Leandro Paredes (Juventus).

Enzo Fernández (Chelsea).

Guido Rodríguez (Betis).

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid).

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Alexis Mac Allister (Liverpool).

Thiago Almada (Atlanta United).

Giovani Lo Celso (Villarreal).

Lucas Ocampos (Sevilla).

Ángel Di María (Juventus).

Lionel Messi (PSG).

Julián Álvarez (Manchester City)

Giovanni Simeone (Napoli).

Alejandro Garnacho (Manchester United).

Nicolás González (Fiorentina).

Facundo Buonanotte (Brighton).

LA NACION