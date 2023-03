Cuántos goles tiene Lionel Messi con la selección

escuchar

Lionel Messi volvió a convertir un gol con la camiseta de la selección argentina en el partido de este jueves ante Panamá en el estadio Monumental (2-0), el primero como local desde que el equipo se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. Así, alcanzó los 800 tantos entre clubes y combinado nacional. Además, lleva 99 desde que comenzó a vestir la camiseta albiceleste en el 2005. El martes, ante Curazao, buscará un nuevo hito: festejar los 100 con la de su país después de haberle hecho el segundo al rival de turno, de tiro libre al ángulo.

Tras ganar la Copa del Mundo, con Balón de Oro incluido, y el premio FIFA The Best luego de ser elegido como el Mejor Jugador del 2022, la ‘Pulga’ sigue batiendo marcas. A sus 35 años, demuestra estar más vigente que nunca. Ganó todo. A nivel colectivo e individual. Y los premios le siguen lloviendo. Pero no por azar ni mucho menos por suerte, sino por su ambición y sus ganas de ser mejor cada día. Siempre parece tener algo más por lograr. Algún récord que batir, algún título que ganar, algún premio que levantar. Y cuando se cree que ya no hay nada por hacer, saca algo de la galera y se lleva el protagonismo de las tapas de todos los diarios alrededor del planeta.

Lionel Messi en el partido ante Panamá; el capitán se estrenó como campeón del mundo Aníbal Greco - LA NACION

El de este jueves fue el décimo noveno partido del ‘10′ ante selecciones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). El saldo: 18 victorias, tres empates y ninguna derrota. Además, convirtió 19 goles, con un promedio de un tanto por encuentro. Le hizo cuatro a Panamá (le había convertido tres en 25′ minutos en la Copa América Centenario 2016).

El detalle de todos los goles de Lionel Messi con la selección

Los 99 goles que convirtió, los hizo en 173 partidos .

. Anotó 10 dobletes , siete hat-tricks y un repóker .

, y . Solo 28 de los 100 fueron desde el punto penal. De los restantes, 61 fueron de jugada y diez de tiro libre .

De los restantes, y . 89 los anotó con su pie hábil: el izquierda. Además, también hizo ocho con el derecho , mientras que dos fueron de cabeza .

Además, también hizo , mientras que . 45 de sus tantos con la camiseta albiceleste fueron en amistosos, 28 en Eliminatorias, 13 en Mundiales y otros 13 en Copas América.

Messi festeja uno de sus goles en el Mundial 2022; convirtió siete en la misma cantidad de partidos KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

A qué selecciones les hizo goles Lionel Messi

Bolivia: ocho.

Ecuador y Uruguay: seis

Brasil, Chile, Estonia, Paraguay y Venezuela: cinco.

México y Panamá: cuatro.

Colombia, Guatemala, Haití, Nigeria, Suiza, Croacia y Francia: tres.

Argelia, España, Honduras, Hong Kong, Jamaica y Nicaragua: dos.

Albania, Australia, Alemania, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Estados Unidos, Irán, Perú, Portugal, Serbia, Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos: uno.

Top 10 de goleadores a nivel selecciones

De los futbolistas en actividad, Messi solo tiene por delante a Cristiano Ronaldo, de Portugal

Cristiano Ronaldo (Portugal): 120 goles en 197 partidos.

(Portugal): 120 goles en 197 partidos. Ali Daei (Irán): 109 en 149.

(Irán): 109 en 149. Lionel Messi (Argentina): 99 en 173.

(Argentina): 99 en 173. Mokhtar Dahari (Malasia): 89 en 143.

(Malasia): 89 en 143. Ferenc Puskas (Hungría): 84 en 89.

(Hungría): 84 en 89. Sunil Chhetri (India): 84 en 129.

(India): 84 en 129. Ali Mabkhout (Emiratos Árabes Unidos): 80 en 105.

(Emiratos Árabes Unidos): 80 en 105. Godfrey Chitalu (Zambia): 79 en 111.

(Zambia): 79 en 111. Robert Lewandowski (Polonia): 78 en 134.

(Polonia): 78 en 134. Hussein Saeed (Irak): 78 en 137.

