PSG, eliminado de la Champions League: cuál es el único título que puede ganar Lionel Messi en la temporada

El París Saint Germain de Lionel Messi no pudo marcarle ningún gol a Bayern Munich en la serie de octavos de final de la Champions League 2022/23 y quedó prematuramente eliminado del certamen que tiene de obsesión y que se le negó siempre, sobre todo en las últimas temporadas. En la ida, en el Parque de los Príncipes de París, cayó 1 a 0 y en la vuelta, en el Allianz Arena, 2 a 0 para un global de 3 a 0 y solo puede lograr un título más antes de que concluya la temporada.

El conjunto de Christophe Galtier empezó el año deportivo en Europa con la coronación en la Supercopa de Francia al derrotar 4 a 0 a Nantes en Tel Aviv, Israel, con goles del argentino, doblete de Neymar y Sergio Ramos. El conjunto parisino llegó a esa final por haber sido campeón en la Ligue 1 2021/22 -primera estrella del rosarino tras salir de Barcelona- y enfrentó al ganador de la Copa de Francia.

Lionel Messi fue eliminado en octavos de final de la Champions League por segunda vez con PSG Andreas Schaad - AP

Tras el Mundial Qatar 2022, en el que la Argentina fue campeón con Messi como bandera, el nivel de PSG mermó considerablemente en gran parte por las lesiones que sufrió el tridente estelar que completa Kylian Mbappé. El 8 de febrero quedó eliminado de la Copa de Francia al caer 2 a 1 ante Olympique de Marsella como visitante y un mes después se despidió de la Champions League.

El único torneo que le queda al club, y en el que es el máximo favorito a quedarse con el título, es el certamen doméstico que lidera con 63 puntos gracias a 20 triunfos, tres empates e igual cantidad de derrotas. El segundo es Marsella con 55 unidades, por lo que le lleva ocho luego de un par de traspiés que le permitieron a su escolta, a Lens y Mónaco acercarse. Sin embargo, hilvanó tres alegrías consecutivas, entre ellas una ante el equipo de Leonardo Balerdi, y tomó aire nuevamente.

Al campeonato le restan 12 partidos y el próximo escollo de París Saint Germain será Brest como visitante. Luego enfrentará consecutivamente a Rennes, Lyon, Niza, Lens, Angers y Lorient.

Messi, a la caza de Dani Alves en títulos

El brasileño es el futbolista profesional más laureado de la historia con 46 títulos. Lejos de poder disfrutar de ello adentro de una cancha y competir para ampliar su palmarés porque está detenido en España acusado de abusar sexualmente de una joven de 23 años en un local bailable de Barcelona, observa como Lionel Messi se le acerca peligrosamente más allá de que recientemente fue eliminado de la Champions League con PSG.

El argentino llegó a 42 estrellas con el Mundial Qatar 2022 y, teniendo en cuenta su vigencia a los 35 años y que se desempeña en uno de los clubes más poderosos del planeta como es el París Saint Germain (PSG), alcanzarlo no es una utopía para alguien que no cesa de tumbar récords individuales. La próxima que puede lograr es la de la Ligue 1 en curso, la cual, a la vez, lo habilitará a competir en la Supercopa aunque su contrato se vence en junio y es una incógnita si seguirá o no. La cuestión es que cualquier plantel que integra Messi siempre es protagonista de las competencia y apuesta en grande.

El rosarino tiene dos estrellas con su actual equipo, 35 con Barcelona y cinco con la selección argentina, las últimas la Finalissima ante Italia en Wembley y el Mundial 2022. De sus coronaciones a nivel clubes se destacan tres mundiales y supercopas de Europa, cuatro Champions League, una decena de ligas de España y una Ligue 1 de Francia.

Lionel Messi y Dani Alves compartieron cancha, como compañeros y rivales Pedro Ugarte - AFP

En el palmarés de Dani Alves de 46 trofeos sobresalen las tres Champions League, más mundiales de Clubes y seis Ligas de España con Barcelona; las dos copas UEFA con Sevilla; los títulos de las ligas de Italia y Francia con Juventus y PSG, respectivamente; y a nivel selecciones con Brasil las copas América 2007 y 2019, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y el Mundial Sub 20 2003.

Donde menos coronaciones tuvo el deportista de 39 años fue en San Pablo: solo festejó allí en 2021 en el Torneo Paulista. En su última temporada en Barcelona no celebró, siendo, hasta su paso por Pumas, la única etapa en una institución de la que se fue sin estrellas. En el primer ciclo en el equipo blaugrana, en tanto, había sumado 22 títulos y todos ellos junto a Messi.

Uno por uno, los 42 títulos de Messi

El título número 42 para Lionel Messi fue el más anhelado de todos: el Mundial Aníbal Greco - La Nación

Selección argentina (5)

Mundial Sub 20 2005.

Juegos Olímpicos Beijing 2008.

Copa América 2021.

Finalissima 2022.

Mundial Qatar 2022.

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

PSG (2)

Ligue 1 2022.

2022. Supercopa de Francia 2022.

