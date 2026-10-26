Deportes Limache venció 1-0 a Universidad de Concepción, por la Primera División Chile

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Se midieron en un duelo donde Deportes Limache se impuso con autoridad en la jornada 25 del certamen de la Primera División Chile; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 25 de octubre de 2026 a las 20.00 en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, bajo el arbitraje de Claudio Díaz. En un compromiso correspondiente a la jornada 25 de la Primera División Chile, Deportes Limache logró quedarse con la victoria frente a Universidad de Concepción gracias a la mínima diferencia.
El gol de la victoria
La resolución del partido llegó tempranamente: a los 18 minutos, Daniel Castro marcó el primer gol del encuentro mediante un tiro desde el punto de penal. A pesar de los intentos de Universidad de Concepción por igualar el marcador, la defensa visitante se mantuvo firme hasta el pitido final.
Disciplina táctica y variantes
El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y el roce. En el primer tiempo, fueron amonestados Augusto Aguirre y Daniel Castro por el lado de Deportes Limache, mientras que Benjamín Sáez vio la amarilla en el local. En la etapa complementaria, Harol Salgado también fue amonestado por Universidad de Concepción.
Movimientos estratégicos
Ante la necesidad de modificar el rumbo del encuentro, los entrenadores agotaron sus variantes. Por parte de Universidad de Concepción, el banco presentó varios ingresos tácticos, incluyendo a Jorge Espejo, Luis Rojas, Patricio Romero, Rogelio Funes Mori y Tomás Roco. Por su parte, Deportes Limache buscó cerrar el resultado con los ingresos de Tiago Galletto, Leonardo Valencia, Marcos Arturia y Carlos Morales, logrando sostener el 1-0 definitivo.
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