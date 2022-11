Dónde ver en directo online Argentina vs. Polonia del Mundial Qatar 2022: hora, TV y streaming

escuchar

La selección argentina busca el pase a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, su objetivo primario en la competencia, ante Polonia en la última fecha del grupo C, en el que Arabia Saudita y México también pugnan por clasificar. El partido comienza a las 16 (hora argentina) en el Estadio 974 que está ubicado en Doha, la capital del país anfitrión, y el árbitro encargado de impartir justicia es el neerlandés Danny Makkelie. Transmiten por televisión TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports.

La Argentina encara su último encuentro de la primera etapa con una certeza: depende de sí mismo y conseguirá el boleto a la siguiente ronda con una victoria. Ese eventual triunfo, además, le serviría para quedar primero si Arabia Saudita no le gana a México por dos goles, más de la hipotética diferencia de la albiceleste sobre los polacos. Un empate, por su parte, solo le sirve al combinado nacional si Arabia no le gana a México, o también si ‘El Tri’ consigue un triunfo por una diferencia menor a cuatro goles. Por último, una hipotética derrota dejaría fuera de competencia al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El encuentro también cuenta con un condimento extra: el duelo individual entre Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro, y Robert Lewandowski, ganador del premio FIFA The Best los últimos dos años. El entrenador de Polonia, Czesław Michniewicz, habló sobre esta rivalidad en la previa del partido: “Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia vs. Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski, no es un partido de tenis. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, apuntó el DT.

Cómo ver online Argentina vs. Polonia

El partido se disputará este miércoles 30 de noviembre a las 16 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DeporTV y DSports. Además, también estará disponible por streaming mediante las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuentan con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar algunos de los canales deportivos disponibles directamente a través de ellas.

En el enfrentamiento ante los polacos, Lionel Messi será titular, alcanzará los 22 partidos disputados en citas mundialistas y se convertirá en el futbolista argentino con más partidos en Mundiales en solitario, por delante de Diego Armando Maradona, a quien igualó en la victoria ante México (también alcanzó la cifra de ‘Pelusa’ en goles convertidos, con ocho cada uno). El capitán de la selección pasará a encabezar el prestigioso listado de más de 400 futbolistas que defendieron la camiseta albiceleste en la Copa del Mundo durante 17 presencias.

¿Qué dicen las apuestas?

Según las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, el combinado dirigido por Lionel Scaloni es el favorito para quedarse con los tres puntos, con cuotas cercanas a 1.54. Un triunfo del equipo polaco, por su parte, paga cerca de 8.20; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 4.41 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

¿Qué dice el predictivo de LA NACION?

LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, el candidato a llevarse los tres puntos en este compromiso del certamen mundialista es Argentina, con un 66,71% de posibilidades. Por su parte el combinado europeo tiene un 13,42% de chances según el análisis matemático.

Posibles formaciones

Argentina : Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez o Cristian Romero , Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Enzo Fernández , Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Gonzalo o Nahuel Nicolás Lisandro o Cristian , Marcos Rodrigo Guido o Enzo , Alexis Ángel Lionel y Lautaro Polonia: Wojciech Szczesny; Matty Cash, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Bartosz Bereszynski; Piotr Zielisnki, Grzegorz Krychowiak; Jakub Kaminski, Sebastian Szymanski, Arkadiusz Milik y Robert Lewandowski. DT: Czeslaw Michniewicz.

