Ecuador venció 2-0 a Costa Rica, en un amistoso internacional

El encuentro se disputó el 13 de noviembre de 2026 a las 21.00 en el Estadio Olímpico Atahualpa, bajo el arbitraje de Roberto Bruno Pérez Gutierrez. Ecuador logró imponerse ante Costa Rica con una actuación sólida que le permitió cerrar el marcador en 2-0. A los 22 minutos, Jordy Caicedo marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Piero Hincapié. Ya en la segunda mitad, a los 83 minutos, Moisés Caicedo sentenció el triunfo al convertir un gol de penal.

En cuanto a las propuestas tácticas, Ecuador saltó al campo con un esquema 4-4-2, mientras que Costa Rica optó por un 4-1-4-1. El trámite del partido se vio condicionado por la intensidad y las variantes desde el banco. A los 57 minutos, Costa Rica realizó múltiples modificaciones, incluyendo el ingreso de Alexis Gamboa, quien luego fue expulsado a los 67 minutos por una falta profesional que dejó al equipo visitante con diez hombres. Por parte de los locales, a los 75 minutos, Kevin Rodríguez reemplazó a Jordy Caicedo y John Mercado ingresó por Nilson Angulo para refrescar el ataque.

Dominio estadístico del vencedor

El dominio de Ecuador quedó reflejado en los números finales, alcanzando una posesión del 63,8% frente al 36,2% de Costa Rica. El equipo local fue significativamente más incisivo, registrando un total de 19 disparos, de los cuales 7 fueron a puerta, mientras que la visita apenas logró 4 remates con 2 al arco. Esta superioridad también se trasladó a las acciones de pelota parada, donde Ecuador ejecutó 11 tiros de esquina contra un solo córner a favor de los centroamericanos.

Acciones disciplinarias y cierres

La disciplina fue un factor clave en la segunda etapa. Además de la expulsión de Diego Mesén a los 67 minutos, el árbitro mostró tarjetas amarillas a John Yeboah (57') por el lado de Ecuador, y a Alexis Gamboa (63') y Kenay Myrie (89') por el conjunto visitante. Sobre el cierre, Ecuador continuó moviendo sus piezas: a los 84 minutos, Óscar Zambrano entró por Moisés Caicedo y Gonzalo Plata por John Yeboah, mientras que a los 85 minutos, Pervis Estupiñán sustituyó a Piero Hincapié, cerrando un partido de control absoluto para el elenco local.