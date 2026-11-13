El Ruso Rodríguez, de compartir la pensión con Dibu y soportar la presión en Independiente al desafío de Banfield ante Boca

Diego Rodríguez conoce las dos caras del fútbol. Le tocó asumir grandes responsabilidades siendo muy joven, cuando Independiente atravesaba uno de los períodos más difíciles de su historia, con el descenso a la B Nacional y un largo recorrido por las canchas del país hasta conseguir el regreso a Primera. Hoy, a los 37 años, está del otro lado. Es uno de los más experimentados de un Banfield lleno de juveniles, al que llegó después de una lesión que lo mantuvo varios meses sin jugar y le hizo preguntarse si alguna vez volvería a ser el mismo arquero.

El Ruso tiene mucho para contar. Compartió la pensión de Independiente con Emiliano Martínez. Conoció el fútbol de Japón, España y Grecia, y encontró en su familia el sostén para atravesar el período más difícil de su carrera. Este sábado tendrá otra prueba importante: Banfield enfrentará a Boca en Mendoza, por una de las semifinales de la Copa Argentina.

El Ruso, de 37 años, superó una larga lesión y llegó a Banfield, donde rápidamente se convirtió en uno de los referentes del plantel Prensa Banfield

—¿Cómo te sentís en ese papel de referente de un plantel con tantos juveniles?

—Es un rol que se da automáticamente. Desde el segundo día en el club, los chicos ya se acercaban para hablarme de distintas situaciones. Por edad y experiencia, buscan apoyarse en los más grandes. En Independiente yo era uno de esos jóvenes, en un plantel donde tampoco había demasiados jugadores experimentados. Hoy me toca acompañarlos, ayudarlos a crecer y hacerles entender la importancia de lo que estamos por vivir. Son partidos muy importantes para ellos y para el club. Hay que tomar dimensión, pero también disfrutarlos, porque no se juegan todos los días.

—¿Y qué les decís ante un rival como Boca, que llega en un gran nivel y tiene un plantel de mucha jerarquía?

—Nadie pone en duda la calidad de Boca. Cuenta con muchas variantes, pero son 90 minutos y tenemos que salir a jugar, a combatir. Debemos pensar que podemos ganar. Si uno respeta demasiado al rival, ya se pone en inferioridad. Hay algo que caracteriza al jugador argentino: quiere competir y ganar, aunque sepa que enfrente puede haber futbolistas de mayor nivel.

Rodríguez ya fue decisivo en los cuartos de final de la Copa Argentina ante Riestra, cuando le atajó un penal clave a Carlos Quintana Prensa Copa Argentina

La relación del Ruso con el arco comenzó casi por descarte. Tenía apenas tres años y medio cuando su papá, que era entrenador, decidió ubicarlo bajo los tres palos. Jugaba con chicos más grandes, se distraía con facilidad y, según recuerda, era el puesto en el que menos molestaba. Desde Mar del Plata estuvo cerca de incorporarse a Argentinos Juniors, pero el club no le ofrecía un lugar donde vivir. Entonces surgió Independiente, después de un partido entre las inferiores del Rojo y las de su equipo, Cadetes de San Martín. En la pensión del club conoció a otro arquero marplatense que llegaría tiempo después.

—¿Qué recordás de aquel joven Dibu Martínez?

—Llegó muy chico, creo que tenía 12 años, y sé lo difícil que es dejar tu ciudad a esa edad. Con el tiempo construimos una linda relación, también con su familia. Ya entonces era muy competitivo: quería ganarte jugando al truco, a la Play o a lo que fuera. Tenía una personalidad especial, algo distinto, que después terminó demostrando cuando tuvo su oportunidad.

El Ruso Rodríguez junto a Emiliano Martínez, con quien compartió la pensión de Independiente durante sus años en las inferiores

—En Independiente viviste de todo desde el debut. ¿Qué recordás de aquel primer partido?

—Fue una situación rara. Por las lesiones de Hilario Navarro, Adrián Gabbarini y Fabián Assmann, llegamos a la última fecha contra Huracán, que se jugaba el descenso. Antonio Mohamed era nuestro técnico y algunos salieron a decir que el partido estaba arreglado, que lo íbamos a entregar porque atajaba el cuarto arquero. Pero los jugadores más grandes y el Turco me transmitieron tranquilidad, y pude jugar como si fuese un partido de Reserva.

—¿Cómo recordás tu etapa en el Rojo?

—Independiente fue mi casa durante muchísimos años, llegué a los 14 y me fui a los 26. Nos tocó estar en un momento para nada lindo y muchos chicos tuvimos que hacernos cargo de situaciones que quizás no está bueno que asuman jugadores tan jóvenes. Uno no era del todo consciente. Era más un “dale, vamos, que hay que sacarlo adelante”, sin pensar demasiado en el contexto, que realmente era bastante duro. Pero me quedó un cariño enorme por el club y por su gente. De hecho, con el paso del tiempo siento que el hincha me demuestra cada vez más afecto, y eso es algo que valoro muchísimo.

Diego Rodríguez defendió el arco de Independiente entre 2011 y 2016

Después de Independiente, el Ruso pasó por Rosario Central y se animó a una experiencia poco habitual para un futbolista argentino: jugar en Japón. La propuesta llegó a través de Juan Esnaider, quien lo conocía de su etapa en Mar del Plata y dirigía al JEF United Ichihara Chiba. Aquel año en el fútbol asiático terminó siendo una experiencia que, según cuenta, lo marcó para toda la vida. “Cuando se lo conté a Dani, nos miramos y dijimos: “¿Japón?”, recuerda entre risas.

—¿Con qué te encontraste al llegar?

—No sabíamos prácticamente nada del país ni de su fútbol. Hablé con Joaquín Larrivey, que ya estaba allá, y me contó cómo era la vida. Entonces decidimos ir, no solo por el fútbol, sino también por la posibilidad de conocer algo distinto. Quedamos enamorados del país y de su cultura. Aprendimos que las cosas se pueden hacer bien, que hay un orden y un respeto que se ven en los pequeños detalles del día a día. Por ejemplo, ver a chicos de seis años caminando solos a la escuela o dejar una bicicleta sin atar en un parque y saber que al día siguiente seguirá ahí. Son cosas que acá resultan difíciles de imaginar. Nos gustó tanto el estilo de vida que siempre decimos que ojalá algún día podamos volver.

En Argentinos Juniors, el Ruso atravesaba un gran momento hasta que una lesión lo frenó; después llegó a Banfield Prensa Argentinos Juniors

Rodríguez también jugó en Elche y Panetolikos, hasta que en Argentinos Juniors alcanzó uno de sus mejores niveles. Pero una rotura de ligamentos en la rodilla derecha frenó su buen presente y lo obligó, más tarde, a buscar nuevos aires.

—¿Tuviste miedo de no volver a ser el arquero que eras antes de la lesión?

—Sí, es algo que siempre está presente, especialmente después de una lesión tan larga. Los primeros días sentís que tenés que volver a aprender a caminar, a mover el cuerpo, a reeducar la pierna. El temor está hasta el día que salís al campo, empezás a correr y te das cuenta de que, aunque hay algo distinto, podés volver.

—¿Qué fue lo que más te ayudó a atravesar esos meses?

—La familia. Mi mujer, Daniela, y mis hijas, Sofía y Mía, fueron las que me vieron sufrir desde el primer día y también las que me vieron resurgir. Las nenas tenían seis meses y pude disfrutar de cuando empezaron a gatear y caminar. Son cosas que, entre concentraciones y viajes, muchas veces nos perdemos. También disfruté de poder almorzar un domingo en familia. Son pequeñas cosas que en la vorágine del fútbol no tenés.

El Ruso, junto a su esposa, la periodista Daniela Katz, y sus hijas Sofía y Mía, su principal sostén durante la recuperación de la lesión

—¿Por qué elegiste Banfield?

—Fue un club que estuvo interesado desde el primer momento. Yo estaba cómodo en Argentinos hasta la lesión y no creía que mi etapa en el club terminaría de esa manera. Cuando surgió Banfield, sentía que necesitaba eso, jugar otra vez y rápido para dejar atrás la lesión. También sabía que llegaba a un plantel que necesitaba gente grande, con experiencia, para llevar adelante la situación.

Contra Boca, particularmente, el Ruso vivió partidos difíciles de olvidar: ganó 5-4 con Independiente en la Bombonera, en 2012; atajó dos penales con Central Córdoba, aunque perdió 4-0, en 2020, y hasta convirtió un gol en otra goleada por 4-0, esta vez con Godoy Cruz, en 2023.

El Ruso Rodríguez festeja su gol ante el Boca de Jorge Almirón, en la goleada 4-0 de Godoy Cruz en 2023 LA NACION/Marcelo Aguilar

—¿Qué recordás de esos partidos contra Boca?

—Los tres fueron muy especiales. En el 5-4 con Independiente no tomamos dimensión de lo que habíamos vivido. Estábamos en el vestuario y no caíamos. El de Central Córdoba fue rarísimo. Nos encontramos abajo rápido y después me tocó atajar dos penales. Por un lado te vas contento, pero por el otro pensás: “Perdimos 4-0, no puedo estar contento”. Y el de Godoy Cruz fue un partido perfecto para nosotros: nos salían todas y a ellos no les salía una.

—Vos también pateaste penales. ¿Eso te ayuda a interpretar al rival?

—Son dos cosas distintas. Cuando te toca ejecutar, sabés qué es lo más incómodo para el arquero. Pero cuando estás bajo los tres palos, más allá del análisis, uno se termina basando en la intuición, en el momento del partido, en quién es el pateador y por lo que viene pasando. No es lo mismo patear un penal ganando 1-0 que perdiendo 1-0 en el minuto 80. Son muchas variables que se deciden en fracciones de segundos.

—¿Y cómo te preparás si la semifinal contra Boca termina en penales?

—Uno ya va mirando y estudiando a los posibles pateadores. El entrenador de arqueros y la gente del club también van analizando, después uno ve los informes y toma las decisiones. Pero si fuese todo por estudios, atajaría los cinco penales de la tanda. Si toca, intentaré aportar lo mío para que Banfield pueda estar en la final.