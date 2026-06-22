Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda, por el Mundial 2026

El encuentro se disputó el 21 de junio de 2026 a las 22.00 en el BC Place Vancouver, bajo el arbitraje de Omar Mohamed Ahmed Hassan Al Ali. En un partido vibrante, Nueva Zelanda abrió el marcador a los 15 minutos, cuando Finn Surman anotó tras una asistencia de Tim Payne. Sin embargo, Egipto reaccionó en la segunda mitad para dar vuelta el marcador y sentenciar el 3-1 definitivo.

El camino hacia la remontada

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico de 4-2-3-1. La remontada de Egipto comenzó a los 58 minutos, cuando Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf marcó el empate tras una asistencia de Mohamed Hany Gamal El Demerdash. Posteriormente, a los 67 minutos, Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly convirtió el segundo gol del equipo tras una asistencia de Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf. Finalmente, a los 82 minutos, Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan selló la victoria con el tercer tanto, asistido por Mohamed Salah.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de Egipto se vio reflejado en la posesión de balón, alcanzando un 55,7% frente al 44,3% de Nueva Zelanda. En cuanto a la eficacia, el equipo ganador disparó en 19 ocasiones (7 a puerta), mientras que los neozelandeses generaron 11 remates, con 5 que fueron a portería. En el apartado disciplinario, Sarpreet Singh y Callum McCowatt fueron amonestados para Nueva Zelanda, mientras que Mohanad Mostafa Ahmed Abdelmonem Lasheen vio la tarjeta amarilla en el conjunto egipcio.

Gestión desde el banco

El desgaste físico fue evidente, especialmente en el conjunto egipcio, que sufrió la baja por lesión de Hamdi Fathy Abdelhalim a los 41 minutos, siendo reemplazado por Ramy Hisham Abdel Aziz Mostafa. En la segunda parte, el cuerpo técnico de Egipto refrescó el ataque con el ingreso de Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, quien terminó siendo clave para asegurar los puntos. Por el lado de Nueva Zelanda, las múltiples variantes tácticas desde los 66 minutos no fueron suficientes para contener el empuje de un Egipto que supo cerrar el encuentro con solvencia.