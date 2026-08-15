La tajante decisión de Alejandro Garnacho tras las críticas que recibió por el crudo posteo de su expareja

Alejandro Garnacho quedó en el ojo de la tormenta luego de que su exnovia y madre de su hijo, Eva García, asegurara que se vio obligada a abandonar su casa de España “por decisiones que dependen de otras personas”. Sus palabras no tardaron en viralizarse y en los comentarios los usuarios apuntaron sin filtro contra el exjugador del Manchester United, a quien señalaron como el responsable de la situación. Las críticas fueron tan duras que lo llevaron a tomar una drástica decisión para preservarse.

Garnacho y García fueron pareja entre 2020 y 2025; en octubre de 2023 nació su hijo Enzo (Foto: Instagram @evagarcia)

A partir del revuelo que se generó, Alejandro Garnacho cerró su cuenta de Instagram. Su usuario @garnacho7 ya no se encuentra visible y, si se lo busca, aparece la leyenda: “Esta página ya no está disponible”. Si bien seguramente será una acción temporal, dejó en evidencia que no hizo oídos sordos a lo que se dijo sobre él durante los últimos días.

Granacho cerró su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @garnacho7)

El escándalo comenzó el jueves 13 de agosto cuando Eva García, quien fue pareja de Garnacho entre 2020 y 2025, publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en blanco y negro en las que se pudo ver la casa de España en la que vivía con Enzo, su hijo en común de dos años, con todo embalado. “Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo hemos reconstruido nuestra vida desde que todo cambió. Aquí dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos. Aquí aprendí a ser fuerte cuando no me quedaba otra opción, y aquí mi hijo ha crecido rodeado de recuerdos que siempre llevaré conmigo”, expresó.

Aunque no mencionó directamente al futbolista del Aston Villa, dejó entrever que podría estar involucrado: “Hoy nos toca hacer las maletas y marcharnos. No porque queramos, ni porque hayamos elegido hacerlo así, sino porque hay circunstancias y decisiones que dependen de otras personas y que han terminado haciendo imposible que podamos seguir aquí. Y quizá eso sea lo que más duele: saber que hiciste todo lo que estaba en tu mano para evitar una despedida que nunca quisiste tener. Que intentaste sostener un hogar mientras las decisiones de otros terminaban poniendo fecha a vuestra salida”.

Eva García, expareja de Alejandro Garnacho, reveló a través de sus redes que se vio obligada a abandonar su casa de España (Foto: Captura Instagram/@evagarcia)

“Hoy perdemos una casa, pero no perdemos nuestro hogar. Porque mientras pueda darle amor, seguridad y un lugar donde sentirse querido, seguiré construyéndolo una y otra vez. Me voy con el corazón roto, sí, pero también con la tranquilidad de saber que hice todo lo que estaba en mi mano por nosotros. Lo demás ya no dependía de nosotros. Y aunque hoy nos toque empezar de nuevo, sé que mientras nos tengamos el uno al otro, siempre tendremos un hogar”, sentenció.

El posteo no tardó en llenarse de mensajes de apoyo para la joven y su hijo y de críticas para Garnacho. “Terminó siendo el típico hombre que quiere un hijo, pero ya luego no, ya luego no me importa, ya luego no quiero responsabilidades, ya luego no quiero problemas… el típico hombre” y “Tocan el fútbol y se olvidan de la mujer que estuvo apoyándolo siempre, hasta en sus peores momentos”, fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

Eva García acompañó a Garnacho en la Copa América 2024 (Foto: Instagram @evagarcia)

Garnacho y García comenzaron su relación en 2020, cuando ambos tenían apenas 15 años y el futbolista daba sus primeros pasos en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid. En octubre de 2023 se convirtieron en padres de Enzo y en 2024, tras atravesar una crisis, ella lo acompañó a la Copa América. Sin embargo, en 2025, una infidelidad de él terminó poniéndole punto final a la relación.