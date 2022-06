El archivo de Carlos Tevez: la formación del día del debut en Boca y la frase que le lanzó Carlos Bianchi en la previa

“Tuve mucho tiempo perdido, de no estar con mi familia. Pero ahora puedo decirlo: estoy retirado. Está confirmado. Me ofrecieron muchas cosas. Estados Unidos; acá, también, en la Argentina. Pero ya está. Como jugador di todo, todo lo que tenía en mi corazón. Ya lo di”. Al fin, Carlos Tevez confirmó una decisión que venía madurando desde hacía 12 meses. La del retiro, nada menos. A los 38 años, al cabo de 20 de carrera profesional.

Lo anunció en una charla en el programa Animales sueltos, de América TV, 364 días después de aquella rueda de prensa en la que sorprendió al despedirse de Boca, junto a Juan Román Riquelme. Y en la conversación con Alejandro Fantino profundizó las razones de su despedida. “Todos me preguntaban por qué, si estaba flaco, si estaba bien. Yo llamé el día anterior a Riquelme y le pedí que me preparara la sala de conferencias, que iba a anunciar que me iba. Ahí mi familia tomó consciencia de que no iba a jugar más. Entonces, en mi último cumpleaños me saqué unas fotos con los más cercanos, tomé el micrófono y lo dije. Dejé el fútbol porque perdí a mi fan número 1. Él venía a verme desde que tenía 8 años”, contó, entre lágrimas, recordando a su padre, Don Segundo, que falleció en febrero de 2021. Apache se retiró oficialmente del fútbol profesional. Lo hizo en televisión, un viernes a la noche.

En el recuerdo: su debut en 2001 y la frase de Bianchi

Era un Boca que venía de consagrarse campeón en las Copas Libertadores de 2000 y 2001 y que se preparaba para disputar la Copa Interncontinental ante Bayern Munich en Japón. Aquel Apertura 2001 fue ganado por Racing y los xeneizes no redondearon una buena campaña. órdoba, ante Talleres (derrota por 1-0).

El único gol de aquel partido lo anotó el zaguero Julián Maidana, pero eso ya una anécdota. El cotejo quedó marcado por el debut de Tevez, llevado al club por Ramón Maddoni y de quien ya se hablaban maravillas por sus actuaciones en las divisiones inferiores y en los seleccionados juveniles argentinos.

La formación de Boca aquel 21 de octubre de 2001 en el que debutó Tevez FotoBAIRES

En ese encuentro, por la 10ª fecha, Bianchi cumplió con el sueño de un pibe de 17 años, nacido Fuerte Apache. Ese día, Tevez debutó con la camiseta número 18 y al igual que todo el equipo, no tuvo un buen partido y fue reemplazado en el segundo tiempo por Ariel Carreño. Boca formó con Oscar Córdoba; José María “Pampa” Calvo, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Clemente Rodríguez; Cristian Traverso, Mauricio “Chicho” Serna, Walter “Chueco” Gaitán y Juan Román Riquelme; Tevez y Marcelo “Chelo” Delgado.

Ese entusiasta Tevez se había iniciado en el baby-fútbol de All Boys, a donde fue llevado por Norberto Propato, un descubridor de cracks que recorría potreros. En esa época jugaba con el apellido materno Martínez. Al mismo tiempo que en el baby de All Boys, Carlitos jugaba en Santa Clara, un club del barrio que se había fundado junto a una iglesia. Con ese equipo una vez le ganó 6-4 al poderoso Club Parque, por donde pasaron, entre otros, Fernando Redondo, Esteban Cambiasso, Fernando Gago, y que dirigía Ramón Maddoni.

Más tarde, cuando Mauricio Macri llegó a Boca, con un convenio, el club Parque pasó a depender del club de la Ribera y Maddoni, que se integró a las inferiores, recomendó fichar al jugador que fue inscripto con el apellido Tevez, de su tío. En las inferiores estuvo bajo las órdenes de otro descubridor de talentos: Bernardo Griffa, que alguna vez los destacó por “su técnica y su agresividad”.

Cuando estaba en séptima división, Bianchi lo llevó a entrenar con la Primera. Luego de dar las últimas indicaciones antes del partido contra Talleres, el Virrey vio en el vestuario a Carlitos, tímido y aún suplente, y le soltó: “Mirá que el domingo que viene jugás vos”. Luego el entrenador dejaría su cargo al uruguayo Oscar Tabárez, quien consolidó a Tevez durante 2002. Un año más tarde retornaría Bianchi, con quien Carlitos alcanzó su apogeo con las conquistas de la Copa Libertadores 2003 (finales ante Santos), el Apertura 2003 y la Copa Intercontinental. Para el 2004 llegó su vinculación con el iraní Kia Joobrachian y su venta al Corinthians de Brasil en 15 millones de euros. Volvió a Boca 12 años después, se mudó a China por una temporada, y ya después cerró su etapa como jugador otra vez en casa. En el club con el que debutó en la primera división.

