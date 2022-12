Luis Enrique, tras la eliminación de España: “Si hay un responsable, soy yo”

escuchar

Este martes se dio la primera sorpresa del Mundial de Qatar 2022: Marruecos eliminó a España por penales. Tras los 120 minutos de juego, en los que el equipo africano mantuvo el arco en cero, la cara fue totalmente distinta en la definición desde los 12 pasos. Ahora, tras el revés, Luis Enrique se refirió al respecto.

El DT de España asumió la responsabilidad de la eliminación en los octavos de final del Mundial de Qatar, desligó al árbitro argentino Fernando Rapallini de cualquier influencia en el juego y le deseó buena suerte al seleccionado argentino en lo que resta de la competencia. “Si hay un responsable de algo, soy yo. Estoy más que satisfecho con mi equipo y solo puedo felicitar a los jugadores por su actitud y comportamiento. Voy con ellos a muerte”, reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

El director técnico Luis Enrique sufrió la definición del partido entre Marruecos y España GLYN KIRK - AFP

Luis Enrique, quien recibió críticas por streamear en Twitch durante el Mundial, explicó cómo se desarrolló el encuentro: “Nosotros hemos dominado el partido, el centro del campo, generamos situaciones de progresión frente a un rival encerrado al máximo, pero nos ha faltado el gol. No hemos sido muy efectivos”.

El resumen de Marruecos contra España: un partido sin goles que se definió por penales

Además, se hizo cargo de la elección de los pateadores para la ronda de penales que, finalmente, ninguno logró convertir ante el arco custodiado por Yassine Bounou. “Yo he escogido a los lanzadores y volvería a hacerlo. Seleccioné a los tres primeros y a partir del cuarto decidirían los jugadores. Miren el ojo que tengo...”, ironizó con intención de sacarle dramatismo a la eliminación.

Lo curioso es que en el final del partido puso en cancha a Pablo Sarabia, mediocampista del París Saint-Germain, un especialista en la ejecución de tiros desde los 12 pasos con una efectividad de 13/13. No obstante, en el momento más importante de su carrera estrelló la pelota en el palo izquierdo del arquero marroquí.

La desazón de los jugadores españoles en la tanda de penales ante Marruecos Ebrahim Noroozi - AP

Los otros dos panales españoles los tapó Bono, quien se viralizó en las últimas horas por un contacto con el ídolo de River Plate, Ariel Ortega. Luis Enrique se manifestó en este sentido: “Ellos han estado mejor que nosotros en los penales y no tengo ninguna queja. Les deseo lo mejor”.

El español también desligó al árbitro Fernando Rapallini de haber influido en pasajes del encuentro con sus fallos. “Creo que ha estado bien, me he disculpado con él por algún gesto en el partido, pero nada más. No soy de responsabilizar a los árbitros, ellos hacen su partido, aciertan y se equivocan como todos, pero en este caso no siento que haya influido en nada. Ha sido un partido de pocas faltas, muy destacable en ese aspecto”, señaló.

Marruecos, con una férrea defensa y gran ejecución de penales, avanzó hacia los octavos de final del Mundial de Qatar y ahora espera al vencedor de Portugal y Suiza. El partido de cuartos de final será el próximo sábado al mediodía en el estadio Al Thumama.

España, por su parte, concluye un Mundial con un rendimiento de más a menos. Comenzó con una goleada histórica 7 a 0 ante Costa Rica, empató con Alemania 1 a 1 y perdió ante Japón 2 a 1. Si bien fue el claro dominador de la posesión de la pelota ante el equipo africano, lo cierto es que nunca estuvo cerca de doblegar el marcador en 0.

