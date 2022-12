Oscar Ruggeri se encontró con los hinchas brasileños y les cantó en la cara: “Maradona es más grande que Pelé”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, paseó este lunes por las calles de Doha, Qatar, donde se encuentra en el marco de la cobertura del Mundial 2022. El exfutbolista, que está en la ciudad con su pareja Nancy y su hijo Stephan, compartió a través de sus redes sociales el momento que le tocó vivir en el subte. A horas de jugarse un partido de Brasil, El Cabezón compartió el vagón con los hinchas de la verdeamarela.

Exjugador de la selección argentina, y eterno rival del Scratch, Ruggeri no oculta su enemistad futbolera con la selección de Brasil, a la que tuvo oportunidad de vencer con sus compañeros de la Albiceleste en Italia ‘90, con el inolvidable 1-0 en octavos de final del Mundial. Consciente de que su audiencia sabe de qué se trata esta rivalidad, quiso hacerles un regalo a sus seguidores y subió este particular video.

Con su habitual estilo, el exdefensor de San Lorenzo capturó el momento, y encima de la imagen, dijo: “Miren la que me estoy comiendo. Me estoy comiendo una acá... Todos los brasileños se van al partido. Me estoy comiendo una de gritos: que Pelé, 1000 goles de Pelé... Por favor”.

Provocador, aunque en voz más baja, puesto que compartía el metro con una multitud de brasileños, Oscar se animó a cantar un clásico tema de cancha a metros de los aficionados de la Canarinha: “Brasil, decime qué se siente / tener en casa a tu papá / te juro que aunque pasen los años / nunca nos vamos a olvidar / que el Diego te gambeteo, que El Cani te vacunó, Maradona es mas grande que Pelé”.

Ruggeri compartió el subte con hinchas brasileños y les cantó en la cara

Acto seguido, explicó, sincero: “Se los canto medio despacio porque me matan”. Incrédulo, el exjugador siguió mostrando imágenes del incómodo encuentro, mientras relataba lo que sucedía: “Miren lo que me pasó. No sé qué me gritan de (Lionel) Messi ahora. Messi y (Diego) Maradona son mas grande que todos ellos, pero no puedo gritar tanto porque a ver si se arma qui...”.

Después, para que lo escucharan sólo sus usuarios de Instagram, red social donde Ruggeri publicó el video, entonó otra canción de cancha contra los brasileros. “Escuchen. Ya se acerca nochebuena / ya se acerca Navidad / para todos los brazucas / el regalo de papá”.

Con la bronca propia del momento, Ruggeri se animó allí a hacerles un pedido a los jugadores de la selección argentina, que este fin de semana, se clasificaron a los cuartos de final del Mundial, donde se medirán ante Países Bajos: “Tenemos que jugar la semifinal con estos, por favor”.

Oscar Ruggeri cubre el Mundial para ESPN y no se guarda su rencor con los brasileños Captura ESPN

Finalmente, el comentarista deportivo se bajó del subte, no sin antes sufrir por las posibles “consecuencias” que sus cánticos podrían haberles provocado a los entusiastas hinchas brasileños. “Bueno, espero llegar porque me parece que me van a matar. Ya llegamos, me tengo que bajar”, concluyó.

Oscar, de 60 años, disputó a lo largo de su carrera tres Mundiales con la selección argentina. En el ‘86, se coronó campeón de la mano de Carlos Bilardo y Diego Maradona. En el ‘90, terminó en el segundo lugar tras caer ante Alemania en la final. En el ‘94, quedó eliminado en octavos de final frente a Rumania, luego de la suspensión de la FIFA a la participación de Pelusa en la Copa.

