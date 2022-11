El enojo de Mina Bonino, la periodista argentina a quien le reclamaron que usara la camiseta de Uruguay en el Mundial

escuchar

En medio del transcurso de la Copa del Mundo, la periodista argentina Mina Bonino, novia del futbolista uruguayo Federico Valverde, fue noticia en la previa del partido entre Uruguay y Corea del Sur, que igualaron 0-0 por la primera jornada del grupo H. Tras querer ingresar una bandera, tuvo un percance con las autoridades qataríes y luego, en sus redes, mostró cómo su hijo Benicio se durmió en la previa al encuentro y no pudo ver a su papá en acción.

Tras este partido, Bonino decidió volver a utilizar su Instagram, pero, en esta ocasión, para abrir un canal de diálogo con sus seguidores a través de una herramienta para que le pregunten lo que ellos quieran y, mediante un filtro, ella seleccionó algunos de esos interrogantes para contestar y generar un feedback.

Sin esquivar la polémica, la oriunda de Quilmes replicó una pregunta acerca del por qué vistió una camiseta de Uruguay en el partido. “¿Cómo vas a tener puesta una camiseta de Uruguay? Dios mío”, consultó una persona, a la cual se la mantiene en el anonimato.

La respuesta de Mina Bonino a un seguidor de su Instagram

Agazapada, como esperando que alguien le mencione el tema para explicar el motivo, Bonino manifestó: “Esta no falla. Sabía”, comenzó, y, en esa misma línea, agregó: “A ver, mi marido juega en Uruguay. Todas las mujeres de los chicos iban con las respectivas camisetas de ellos. Yo me pongo en el lugar de Fede y me pondría mal realmente si todos están con algo significativo y él no porque nació en otro país”.

Al continuar con su argumento, la modelo bancó al deportista y sus raíces: “Entonces porque como lo apoyo, quiero que le vaya bien y porque si jugase en Honduras o Grecia también llevaría puesta su camiseta, por eso me la dejé. Y digo me la dejé porque en principio me había puesto una cualquiera y después pensé ‘¿Están todas con las camisetas y yo voy a ser la única que no, por lo que piensen los demás?”.

Las respuestas de Mina Bonino a sus seguidores en Instagram

Por último, redondeó su concepto para aclarar el panorama y evitar nuevas menciones al tema: “Si bien dije varias veces que me gustaría que ganase Uruguay, también me dan siempre esas ganas de que gane Argentina y todo lo que mueve nuestra selección, pero hoy me toca apoyar a mi familia y eso está por encima de todo. Ni voy a ser ni más, ni menos, vende patria. Estoy segura que si no me gustase el fútbol no se mediría con la misma vara”.

Otra de las consultas se basó en la organización de la cita mundialista con respecto a los ingresos al estadio. Sobre ello, Bonino aseguró que va con varias horas de anticipación a los estadios, pero, que aun así, existen dificultades. “Es muy rara. Acá, por ejemplo, los empleados no hablan casi nada inglés. Y como todo está tan tecnologizado, se complica un poco si no agarra señal el celular o te quedas sin batería. Para mí, no hay nada mejor que la entrada en mano y chau. Nosotros llegamos muy temprano y aun así, tardamos. Los que van por cuenta propia tienen que caminar casi seis kilómetros para llegar al estadio”.

