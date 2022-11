El colegio puso la entrega de diplomas en el mismo horario que juega Argentina y estalló de bronca: “No me pidas esto”

escuchar

La selección argentina tuvo un debut mundialista para el olvido con la derrota 2 a 1 contra Arabia Saudita, pero este sábado se jugará todo ante México si quiere seguir con posibilidades de clasificación a los octavos de final. En este contexto, un colegio anunció la entrega de diplomas para una hora antes del partido y uno de los padres estalló de bronca.

Este sábado será una fecha clave para los fanáticos del fútbol que apoyarán a la Albiceleste desde sus hogares. Sin embargo, un padre recibió uno aviso en la previa. “Pá, ¿cómo estás? Acordarte que el sábado a las 15 horas es la entrega de mi diploma, tienen que venir los papás y quiero que vengas”, señaló su hija Felicitas Chennales en el mensaje. Ante el inesperado aviso, el padre preguntó si no era el 8 de diciembre la fecha programada.

Cuando la hija reconfirmó la fecha, el padre fue sincero y sin filtros. “Ni en un millón de pedos voy, posta. Te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte, soy re limitado”, manifestó y luego se enojó: “¡Estoy re caliente! ¿Son pelo... en ese colegio o qué? Voy a ir a hablar”. A pesar de su respuesta, la joven señaló que la fecha está puesta hace mucho tiempo y que significaba mucho para ella su presencia.

“Feli, te amo hasta el infinito y más allá; me saco un riñón y te lo doy, lo que me pidas, pero no me pidas esto”, le contestó a su hija mediante un audio. Luego agregó: “No me hinches las pelotas, yo no fui a buscar mi diploma de la facultad, te lo juro, me chupa un hue... el papel. Te acompañé y todo desde jardín de infantes hasta acá”.

“Voy a ir a hablar al colegio están todos locos. Parece una joda, que lo cambien. No puede ser esto, ¿soy el único papá que le gusta el fútbol? Los otros papás son pel..., ¿que hacen hockey o gimnasia artística? ¿Ninguno está put...ando como yo? No te lo creo”, expresó con furia.

La publicación llegó a más de 190 mil likes en TikTok y ante las risas que generó el audio y el pedido de sus seguidores, la usuaria compartió la segunda parte de esta historia.

“Che, Ceci, escuchame. Ahí Feli me dice que el sábado a las tres de la tarde no sé qué por... ay, ¿están todos locos ahí? Pensé que era una joda, pero están en pedo: Argentina juega a las cuatro de la tarde. Si lo pusieron antes, que lo cambien, ¿quién va a ir? Yo no puedo ser el único retrógrado que no va a ir y me hacen sentir mal”.

“Yo le dije a Feli: yo voy de 3 a 3:05 ojalá que te den el diploma ahí y si no te lo dan mandame un video, ¿qué querés que haga? No me acusen a mí de loco, creo que agarrás un millón de personas y dicen lo mismo que yo”, concluyó el hombre.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni jugará este sábado a las 16 horas ante México, en un partido clave para seguir con posibilidades de seguir en Qatar. En el caso de perder, quedará automáticamente eliminado de la competición.

