El video del gol de Mateo Retegui en su debut con Italia vs. Inglaterra, por las Eliminatorias a la Eurocopa 2024

Un partido, un gol. Ese es el saldo de Mateo Retegui en la selección de Italia, en la que debutó este jueves, con apenas un puñado de horas siendo parte de ella: fue derrota 2 a 1 frente a Inglaterra por la primera fecha del grupo C de las Eliminatorias a la Eurocopa 2024 que se realizará en Alemania, aunque para el argentino el saldo es excelente desde lo personal. El partido se disputó en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles y lo arbitró Srdan Jovanovic.

El ‘Chapita’, quien tiene pasaporte italiano, por lo cual puede vestir dicha casaca, anotó el descuento de su nuevo equipo a los 56′. Lorenzo Pellegrini recibió la pelota de Marco Verratti en un contraataque y este, con la defensa rival desarmada, cruzó un pase entre líneas para el delantero de Tigre que la frenó con la derecha, se la acomodó hacia adelante y definió de derecha cruzado ante la salida del arquero Jordan Pickford.

Retegui festejó el gol con sus compañeros y fue a buscar rápido la pelota para reanudar el juego Alessandra Tarantino - AP

El tanto de Retegui puso en aprietos a los ingleses, que empezaron ganando por intermedio de Declan Rice y antes de que termine el primer tiempo Harry Kane estiró la diferencia de penal, conquista con la que se convirtió en el máximo artillero de combinado británico con 54 anotaciones y superó a Wayne Rooney. El atacante nacido en San Fernando jugó todo el encuentro y fue uno de los puntos altos del elenco itálico, que sobre el final, con un jugador más por la expulsión de Luke Shaw, se le fue encima al visitante, aunque no le alcanzó para la igualdad.

En el otro encuentro de la zona Macedonia superó a Malta 2 a 1 mientras que Ucrania quedó libre. El próximo domingo el seleccionado de Roberto Mancini visitará a Malta en búsqueda de su primera victoria y, teniendo en cuenta la labor del argentino en el inicio del torneo, es probable que sea titular. Las Eliminatorias la disputan 28 países divididos en 10 grupos y los dos líderes de cada una clasificarán a la Eurocopa del año próximo. Alemania no participa por ser el anfitrión.

Mateo Retegui le dedicó el gol a su hermana Micaela, medallista con las Leonas en Londres 2012 ALBERTO PIZZOLI - AFP

Retegui y sus raíces italianas

Aunque nació en San Fernando, el hijo del ‘Chapa” tiene raíces italianas y puede jugar para ese país porque cuenta con la ciudadanía. Su abuelo materno salió de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, como tantos coterráneos. En su caso, partió de Sicilia, más concretamente de Canicatti, en la provincia de Agrigento, con dirección a la Argentina.

El delantero de 23 años es el goleador de la Liga Profesional 2023 con seis conquistas en ocho partidos. En el Matador está a préstamo porque su pase pertenece a Boca Juniors, donde hizo las inferiores y debutó profesionalmente. Luego, pasó a préstamo por Estudiantes de la Plata y Talleres de Córdoba. En total, acumula 40 tantos en 106 partidos y con el conjunto de Victoria fue el goleador de la Liga Profesional 2022 con 19, varios más que sus perseguidores.

Mateo Retegui jugó los 90' en su debut en la selección de Italia ALBERTO PIZZOLI - AFP

Esta semana el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló sobre Retegui y fue tajante en su postura de no convocarlo a la albiceleste: “Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie, o ‘arruinar’ algo de lo que no estamos convencidos. Cuando Marcos Senesi tuvo la oportunidad de elegir le dijimos que lo íbamos a convocar. Cuando uno no cree que es el momento no tiene sentido cortar una trayectoria. Esperemos que le vaya bien, no tiene sentido ponerse a pensar si podía estar en Argentina, nosotros no estábamos convencidos de convocarlo. Si después no venía, yo le corto la carrera. A veces hay que pensar en el chico, y nosotros hoy tenemos en ese puesto chicos que están bien”.

El presente del seleccionado italiano es irregular y carece de figuras de renombre internacional, como acostumbró en gran parte de su historia. Ejemplo de ello es que fue campeón del Mundial Alemania 2006 y tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014, se despidió en la primera etapa. A Rusia 2018 y Qatar 2022 ni siquiera clasificó, pero ganó la Eurocopa en 2021 y accedió a la Finalissima con la Argentina, donde perdió 3 a 0 en Wembley.