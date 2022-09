El video del golazo de Enzo Francescoli en el partido despedida de Leo Ponzio

Leonardo Ponzio tuvo este miércoles en un estadio Monumental repleto con 65.000 personas su partido de despedida del fútbol profesional, un evento que reunió a muchas glorias de River Plate y entre las que estuvo el actual secretario técnico Enzo Francescoli quien regaló uno de los momentos más aplaudidos de la noche cuando anotó un verdadero golazo con el que estampó el 4 a 4 parcial entre ambos equipos.

Cuando apenas iban 25 minutos de juego el Príncipe recibió el balón en posición ofensiva, cerca del área, y gambeteó a cuatro rivales. Al último, le hizo un caño espectacular y quedó mano a mano con el arquero Augusto Batalla, sobre quien definió cruzado. Fue el ‘Príncipe’, como en las mejores épocas.

Posteriormente, el uruguayo se expresó públicamente sobre el evento en homenaje a Ponzio y no ahorró elogios para el futbolista más ganador de la historia del Millonario con 17 títulos: “Tiene que vivir el momento, porque es un algo especial. Después de algunos días va a empezar a sentir la emoción que hoy vivimos todos y que compartimos. Viví la etapa de los ‘80 y los ‘90, conjugué dos generaciones de futbolistas y en la segunda viví algo inigualable como levantar la Copa Libertadores 1996. Él es un ídolo, un elegido, que se ganó ese lugar con el sacrificio, la personalidad y la enseñanza para los que vienen”.

Alrededor de 65.000 personas presenciaron la despedida de Leonardo Ponzio en Monumental LA NACION/Mauro Alfieri

Francescoli compartió formación con Julio Chiarini, Emmanuel Mammana, Jonatan Maidana, Bruno Urribarri, Ariel Rojas, Ponzio, Nicolás Bertolo, Ariel Ortega, Juan Fernando Quintero y Fernando Cavenaghi.

Del encuentro amistoso también participaron Germán Lux, Hernán Díaz, Javier Pinola, Bruno Zuculini, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Andrés D’Alessandro, Alejandro Domínguez, Lucas Pratto, Ignacio Sccoco, Enrique Bologna, Paulo Ferrari, Danilo Gerlo, Martín Aguirre, Marcelo Escudero, Augusto Fernández, Nicolás Domingo, Fernando Belluschi, Braian Romero, Sebastián Abreu, Iván Alonso, Mauro Rosales, Batalla, Pablo Erbín, el actor Pedro Alfonso, los extenistas David Nalbandian y Guillermo Coria; los polistas Gonzalo, Facundo y Nicolás Pieres; Luciano Vella, el piloto de automovilismo Facundo Ardusso, Álvaro De Aquino, Guillermo Marino, Maximiliano Rodríguez, Luciano Galleti, Hilario Ulloa, Diego Milito, Ernesto Farías y Javier Brizuela.

También estuvieron presentes Marcelo Gallardo, David Trezeguet, Leonardo Astrada, Jonathan Botinelli, Matías Kranevitter, Rodrigo Mora, Cristian Ferreira, Lucas Beltrán, David Martínez, Leandro González Pirez, Elías Gómez, José Paradela, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Esequiel Barco, Matías Suarez, Miguel Borja y Pablo Solari. Los equipos fueron dirigidos por Matías Biscay y Hernán Buján.

Todos los jugadores del actual plantel de River dijeron presente en el evento, no todos entraron LA NACION/Mauro Alfieri

En la emotiva noche no faltó la palabra del principal protagonista, quien agradeció a todos los presentes: “Gracias, muchachos. Ustedes saben que me pusieron en este lugar y me dieron el valor que a una persona es lo mejor que le puede pasar y es el valor humano. Gracias a mi familia. Soy adoptado en esta casa. No sé qué decir porque tengo mucha emoción. No sé cómo explicarlo porque no tiene explicación. Hay cosas que a uno lo superan y esto lo superó todo: muchas gracias en serio”.