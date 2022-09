Cuándo es la despedida de Leonardo Ponzio: día, horario y TV

Este miércoles, desde las 19.30, Leonardo Ponzio, uno de los mayores referentes de la historia de River, disputa su último partido con la camiseta del Millonario. Será en el marco de su partido despedida, nueve meses después de haber jugado el último encuentro oficial, el día de la obtención del Trofeo de Campeones 2021 con el que se convirtió en el futbolista más ganador del club.

Los equipos protagonistas del encuentro serán, por un lado, un combinado de campeones de América de 2015 y 2018 (Ponzio formó parte de ambos planteles) y, por el otro, varios amigos futbolistas del santafesino junto a otros ídolos históricos de River como Leonardo Astrada, Andrés D’Alessandro, Alejandro ‘Chori’ Domínguez y Hernán Díaz, solo por mencionar a algunos.

Leo Ponzio tendrá su partido despedida este miércoles en el Estadio Más Monumental Diego Haliasz / Prensa River

La despedida de Leo Ponzio, todo lo que hay que saber

Día : Miércoles 21 de septiembre.

: Miércoles 21 de septiembre. Hora : 19.30.

: 19.30. Streaming : Star+ (transmisión exclusiva)

: Star+ (transmisión exclusiva) Algunos de los futbolistas y ex futbolistas que participarán del partido : Enzo Francescoli, Norberto ‘Beto’ Alonso, Ariel Ortega, Hernán Díaz, Leonardo Astrada, Javier Pinola, Jonathan Maidana, Milton Casco, Fernando Cavenaghi, Ignacio Scocco, Maximiliano Rodríguez, David Trezeguet, Enzo Pérez, Diego y Gabriel Milito, Sebastián Abreu y Fabricio Coloccini.

Previo al partido habrá shows musicales y batallas de freestyle, entre otros números de entretenimiento.

“Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz. Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona, porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio de estar con 70.000 personas cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo”, dijo el ya ex futbolista durante la presentación del partido.

En los últimos días, Leo confirmó que le hubiese gustado que Daniel Passarella, ex presidente de River entre 2009 y 2013, estuviera en su despedida, algo que provocó indignación por parte de los hinchas riverplatenses debido al mal recuerdo se du paso por el club (es considerado, por muchos, como el peor presidente de la historia del club y con el que la institución descendió de la máxima categoría): “Me trajo a River como técnico y como presidente. Me hubiese gustado que esté porque fue representativo. Se decía que estaba enfermo. No lo comprobé, pero tampoco quería molestarlo”, contó Ponzio en ESPN. Posteriormente, dejó una frase que causó revuelo: “La historia del mundo del fútbol lo va a poner de vuelta en su lugar. ¿Quién no se equivocó? El equivocarse es también cómo el otro te ve y cómo no. Yo no puedo juzgar a nadie”, cerró.

Ponzio inició su carrera en Newell’s y también pasó por Zaragoza, pero jugó 12 años de sus 21 de carrera en River.

Los títulos de Ponzio en River

Con 17 vueltas olímpicas, Leonardo Ponzio es el jugador más exitoso de la historia del club. El último que logró fue el Trofeo de Campeones 2021, el día de su retiro en diciembre pasado. Esa noche, River venció a Colón y sumó una estrella más a su palmarés. Así, el ex volante dejó atrás a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, ganadores de 16 títulos.

El título más importante de Leonardo Ponzio en River, la Copa Libertadores de 2018 Juan Medina - Reuters

Los trofeos más importantes del mediocampista con la camiseta de la Banda fueron las copas Libertadores 2015 y 2018, la última, obtenida ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Su primera alegría fue el Clausura 2008, en su primera etapa en la entidad del barrio porteño de Núñez.

Su primera alegría fue el Clausura 2008, en su primera etapa en la entidad del barrio porteño de Núñez. También ganó el Torneo Final y la Copa Campeonato en 2014; la Sudamericana 2015, las recopas sudamericanas de 2015, 2016 y 2019; las copas Argentina 2016, 2017 y 2019; la Suruga Bank 2015; las supercopas de la Argentina 2017 y 2019; y la Liga Profesional 2021.

Otra marca que ostenta Ponzio es que ocupa el segundo lugar de jugador con más presencias durante el ciclo de Marcelo Gallardo en River. Disputó 213 encuentros y hace muy poco lo superó Milton Casco. Detrás está Franco Armani con 197.