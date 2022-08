Cuándo es el partido despedida de Leonardo Ponzio, el jugador más ganador de la historia de River

Leonardo Ponzio anunció este jueves que su partido despedida del fútbol profesional será el 21 de septiembre a las 21 en el estadio Más Monumental, nueves meses después de haber disputado su último encuentro oficial con la camiseta de River, el día de la obtención del Trofeo de Campeones 2021 con el que se convirtió en el futbolista más ganador de la historia del club. Las entradas para el evento que organiza la empresa Win Fun Group ya están disponibles en Ticketek con un costo que va desde los $4.800 hasta los $55.000. Ya hay espacios agotados.

En el duelo, que será el plato principal de una noche que incluirá diversos shows, se enfrentarán los equipos del Millonario que ganaron las copas Libertadores 2015 y 2018, a los que se añadirán leyendas del club como Enzo Francescoli, ‘Beto’ Alonso, Ariel Ortega, Hernán Díaz y Leonardo Astrada.

Aunque alternó la cinta con otros jugadores, a él los hinchas lo llaman "el gran capitán" Marcelo Aguilar

“Será algo lindo ponerme la camiseta de River por última vez. Estoy cerca de River y me gusta estar en los lugares donde fui feliz. Siempre dije que me gustaría que me recuerden como persona, porque el jugador se va. Me desenvolví con valores, como me enseñaron en casa y fue un privilegio en esta enorme institución. Somos pocos los que tenemos ese privilegio, de estar con 70.000 personas en cada domingo. Estoy agradecido. Esto no lo soñé y ahora queda disfrutarlo”, dijo el ya exfutbolista durante la presentación del partido.

Y agregó: “Pasé todas las etapas en River. La idolatría es una palabra complicada. Me siento muy respetado por la gente y dejé todo por el club”.

Ponzio inició su carrera en Newell’s y también pasó por Zaragoza, pero jugó 12 años de sus 21 de carrera en River. En su discurso, destacó a los entrenadores José Pekerman y Matías Almeyda sin dejar de lado a Marcelo Gallardo: “Influyó mucho en mí. Tenía 30 años cuando lo conocí y ya estaba maduro en la vida; me corrigió cosas futbolísticas. Fuimos a la par. Luego de varios diálogos fue muy importante”.

Los títulos de Ponzio en River

Con 17 vueltas olímpicas, Leonardo Ponzio es el jugador más exitoso de la historia del club. El último que logró fue el Trofeo de Campeones 2021, el día de su retiro en diciembre pasado. Esa noche, River venció a Colón y sumó una estrella más a su palmarés mientras que el volante dejó atrás a Ángel Labruna y Ricardo Vaghi, ganadores de 16 títulos.

El título más importante de Leonardo Ponzio en River, la Copa Libertadores de 2018 Juan Medina - Reuters

Los trofeos más importantes del mediocampista con la camiseta de La Banda fueron las copas Libertadores 2015 y 2018, la última, obtenida ante Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Su primera alegría fue el Clausura 2008, en su primera etapa en la entidad del barrio porteño de Núñez.

Su primera alegría fue el Clausura 2008, en su primera etapa en la entidad del barrio porteño de Núñez. También ganó el Torneo Final y la Copa Campeonato en 2014; la Sudamericana 2015, las recopas sudamericanas de 2015, 2016 y 2019; las copas Argentina 2016, 2017 y 2019; la Suruga Bank 2015; las supercopas de la Argentina 2017 y 2019; y la Liga Profesional 2021.

Otra marca que ostenta Ponzio es que ocupa el segundo lugar de jugador con más presencias durante el ciclo de Marcelo Gallardo en River. Disputó 213 encuentros y recientemente lo superó Milton Casco, quien ahora tiene 219. Detrás está Franco Armani con 197.