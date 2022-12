El video de Maradona que todos tomaron como un presagio de la final: “Nuestro regalo de fin de año”

escuchar

El próximo domingo se definirá al campeón del Mundial de Qatar entre Argentina y Francia. En la previa a este partido crucial, un hincha descubrió una coincidencia entre el encuentro que afrontará el equipo dirigido por Lionel Scaloni y una entrevista realizada a Diego Maradona en la televisión en 2004. La imagen se difundió en las redes sociales y muchos usuarios eligieron “creer” en esta señal como un guiño para el partido.

Para esta cita mundialista, los hinchas argentinos, a través de las redes sociales, buscaron y publicaron coincidencias con respecto a los años 1978 y 1986, donde el seleccionado argentino logró levantar la tan ansiada Copa. Astrólogos difundieron los horarios en los que el equipo de Lionel Scaloni iba a convertir los goles, muchas hinchas “congelaron” los nombres de los rivales en sus heladeras y todos crearon su cábala a partir de la victoria 2 a 0 ante México por fase de grupos. Todo en pos de que al seleccionado liderado por Lionel Messi obtenga buenos resultados en cada instancia decisiva.

Diego Maradona y Ariel Ortega en Mar de Fondo (TyC Sports)

En este contexto, a pocos días de la final, varios usuarios viralizaron una imagen de Diego Maradona en el programa Mar de Fondo (TyC Sports), conducido en su momento por Alejandro Fantino. En el mismo, el zócalo dice: “Nuestro regalo de fin de año”. Además, detrás del astro argentino, se ve un cuadro que exhibe un “18 DIC”, la fecha en la que se disputará la final de la actual Copa del Mundo. “Elijo creer”, escribió el usuario de Instagram @la.scaloneta.oficial.

La coincidencia que encontraron los hinchas argentinos en un programa de Mar de Fondo Instagram

La entrevista es recordada por los amantes del fútbol y de la vida del “Pelusa”. En su momento, el invitado de la noche era Ariel Ortega, pero cuando Maradona lo vio por la televisión se acercó al estudio para relatar divertidas anécdotas en la selección y en sus primeros años en el fútbol profesional. Y el “regalo de fin de año” era dedicado al “Burrito”, quien en ese año, el 2004, se coronó campeón del torneo local con Newell’s.

Diego Maradona cuenta su anécdota con Roberto Perfumo en Mar de Fondo (TyC Sports)

Cabe señalar que ambos protagonistas compartieron habitación en la concentración del Mundial 1994. A los invitados de lujo se les sumó Claudio Omar “El Turco” García. “¿Quién no lo puede querer a Ariel? Ariel no tiene bandera. Vos tenés que reconocer que hay jugadores que no tienen camiseta, caso (Claudio Paul) Caniggia, caso de Ariel. Ahora todos somos hinchas de Newell’s”, indicó el astro argentino en la entrevista.

A pesar de su partida hace dos años, Diego Armando Maradona sigue presente entre los argentinos a través de banderas, imágenes, videos e incluso cánticos que lo vinculan a Lionel Messi. Como por ejemplo el de “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” que en su introducción dice: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas, que jamás olvidaré”. O también, la reversión de “Amor clasificado” de Rodrigo que canta: “Porque en la cancha lo tenemos a Lionel y en el cielo juega Diego”. Probablemente, este domingo se vean muchas imágenes dedicadas al histórico capitán de la selección argentina en el estadio Lusail de Doha.

LA NACION