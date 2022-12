El Pollo Vignolo reveló una charla que tuvo fuera de cámara con Oscar Ruggeri sobre la selección

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, contó este miércoles en el programa del que participa que, antes de llegar al estudio, tuvo la oportunidad de cruzarse con hinchas de la selección de Francia, quienes se dirigían al Estadio Al Bayt para ver en vivo el compromiso de Les Blues frente a Marruecos, por la segunda semifinal del Mundial Qatar 2022. El partido terminaría con victoria por 2 a 0 para los dirigidos por Didier Deschamps. Esa mirada fue el puntapié para que, luego, Sebastián “Pollo” Vignolo contara una charla que habían tenido hace unos días.

“Vimos a un grupo de franceses”, comenzó su relato Ruggeri, quien agregó: “Iban caminando, (y) cada tanto (cantaban) ‘alle alle’, y hacían (con) una bandera así (NdeR: en señal de movimiento). Le digo Pollo, imaginate nosotros los argentinos caminanado el qui... que estaríamos haciendo”, diferenció el Cabezón. Oscar reveló que los aficionados en cuestión “fueron al semáforo, esperaron, y se mandaron ordenados por la senda peatonal”, y repitió: “Le digo Pollo, en este momento, estaría cortado el tránsito en el medio de la calle, saltando y gritando todos”.

Ruggeri: “Este equipo ya tiene algo muy importante”

En otro momento del programa, el animador develó las palabras que días atrás, fuera del aire, le dijo el exdefensor en relación a la importancia del apoyo que recibe el equipo argentino en cada partido desde el comienzo de su estadía en Doha, Qatar.

“Estábamos en no sé qué día del Mundial y el Cabezón me dijo: ‘Este equipo ya tiene algo muy importante’. Yo pensé que me iba a hablar de cuestiones futbolísticas, y me habló de cuestiones emocionales. Y me dijo: ‘La gente ya lo quiere. Éste es un equipo que la gente quiere pase lo que pase, y ahí no sabíamos lo que podía pasar. Preguntale a Brasil, a los que se fueron, (que) por algo se fueron, algo hizo mal. No te perdona, no te deja parpadear’”, indicó.

Hinchas argentinos festejaronn frente al Obelisco de Buenos Aires la victoria de la selección sobre Croacia en las semifinales del Mundial, el martes 13 de diciembre de 2022 (AP Foto/Víctor R. Caivano)

A la vez, aseguró que a este equipo que representa la camiseta argentina, pasara lo que pasara en su recorrido durante el presente Mundial, la gente “lo quiere”, y lo hubiera ido a recibir al aeropuerto de Ezeiza en cualquiera de los casos. En ese sentido, recordó lo sucedido en la segunda fecha del Grupo C del Mundial.

“Después del primer partido que le ganamos a México, ya salió la gente a la calle. ¿Saben lo que fue esa victoria comparándola? Era un canapé. Hoy tenemos un asado. (Pero) la gente notó ese día que el equipo estaba, respondía, y que la gente tambien empujaba”, explicó. En esa línea, justamente, por el afecto que los futbolistas reciben por parte de la afición argentina, tanto en Qatar como en las diferentes partes del mundo, Vignolo sentenció que, desde su punto de vista, “éste equipo ya ganó”.

Kylian Mbappé festeja con Theo Hernández el primer gol francés durante el partido entre Francia y Marruecos Aníbal Greco - LA NACIÓN

Argentina y Francia definen al campeón del mundo el próximo domingo a partir de las 12 horas en el estadio Lusail. Será la primera vez en la historia que ambos seleccionados jueguen en el marco del partido definitorio de una Copa del Mundo. Los cuatro goleadores del torneo juegan en ambos equipos: Kylian Mbappé (5), Lionel Messi (5), Olivier Giroud (4) y Julián Álvarez (4).

LA NACION