Elche empató 0-0 con Celta de Vigo, por la Liga de España 2026

El encuentro se disputó el 11 de octubre de 2026 a las 09.00 en el estadio Martínez Valero, con el arbitraje de Javier Alberola Rojas. En un compromiso correspondiente a la jornada 8 de la Liga de España, Elche y Celta de Vigo no lograron romper la paridad inicial y finalizaron el cotejo igualados sin goles.

Análisis táctico y cambios

Ambos equipos presentaron propuestas estratégicas diferenciadas: Elche optó por un esquema 5-3-2, mientras que Celta de Vigo se plantó con un 3-4-3. El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina táctica y las sustituciones. Por el lado del equipo local, a los 59 minutos ingresó Abiel Osorio por José Antonio Morente Oliva, buscando mayor profundidad. Posteriormente, el técnico local renovó el ataque con los ingresos de Martim Carvalho Neto, Lucas Cepeda y Facundo Buonanotte. En la visita, el estratega también buscó aire fresco con las entradas de Borja Iglesias, Williot Swedberg, Couhaib Driouech, Sergio Carreira y Hugo Burcio, aunque ninguno pudo desequilibrar el marcador.

Disciplina y rigor defensivo

El compromiso fue disputado con intensidad, lo que derivó en la aparición de tarjetas amarillas para ambos bandos. En Celta de Vigo fueron amonestados Yoel Lago a los 36 minutos, Javi Rueda a los 58 y Aleix Febas a los 80. En los instantes finales del encuentro, Marc Aguado, de Elche, también recibió una amonestación tras una infracción a los 90 minutos.

Estadísticas del encuentro

En el balance estadístico, Elche dominó la posesión del balón con un 66,4% frente al 33,6% de Celta de Vigo. El equipo local intentó vulnerar la defensa rival con 13 remates totales, de los cuales 2 fueron a portería, mientras que la visita registró 7 disparos. Asimismo, Elche dispuso de 5 tiros de esquina contra 2 de Celta de Vigo, reflejando el control territorial que no pudo traducirse en el marcador final.

Elche y Celta de Vigo empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 8 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en un encuentro donde no se pudo abrir el marcador. El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Elche suma 6 puntos, ubicándose en la 17 posición, mientras que Celta de Vigo tiene 8 unidades, en la 9 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Elche y Celta de Vigo en la tabla de posiciones, tras la fecha 8

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.