Elche venció 3-1 a Espanyol, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 18 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el RCDE Stadium, con el arbitraje de Jon Ander González Esteban. En una jornada marcada por la intensidad, Elche logró una victoria contundente por 3-1 ante Espanyol, a pesar de haber sufrido la temprana expulsión de Federico Redondo a los 5 minutos de juego por una falta profesional.

El desarrollo del encuentro

A pesar de la inferioridad numérica, la visita golpeó rápido. A los 26 minutos, Fer Niño marcó el primer gol tras asistencia de Roy Revivo, y apenas tres minutos después, a los 29, el mismo Fer Niño repitió la fórmula, nuevamente asistido por Roy Revivo, para estirar la ventaja. Ya en la segunda mitad, a los 72 minutos, Víctor Chust anotó un gol en propia puerta que descontó para Espanyol, pero Germán Valera selló el resultado a los 78 minutos tras un pase de José Antonio Morente Oliva. En cuanto a las formaciones, Espanyol optó por un 4-2-3-1, mientras que Elche planteó un esquema 4-3-3.

Análisis estadístico y disciplinario

El dominio de la posesión fue del lado del local, con un 66% frente al 34% de Elche, aunque la efectividad fue la clave del triunfo visitante. Espanyol generó 22 tiros totales, pero solo 4 fueron a puerta, mientras que Elche, con mucha mayor puntería, registró 6 remates al arco sobre 9 intentos totales.

Eventos destacados

A los 48 minutos, Edu Expósito (Espanyol) fue amonestado por una falta.

(Espanyol) fue amonestado por una falta. A los 81 minutos, Clemens Riedel (Espanyol) recibió una tarjeta amarilla.

(Espanyol) recibió una tarjeta amarilla. A los 90 minutos, Lucas Cepeda (Elche) completó la lista de amonestados.

(Elche) completó la lista de amonestados. El técnico de Elche debió realizar un cambio obligado a los 37 minutos debido a la lesión de Buba Sangaré, quien fue reemplazado por Rubén Sánchez.

Elche venció por 3-1 a Espanyol como Away, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la Liga de España 2026. Para Elche los goles fueron marcados por {'player_id': 'p502290', 'player_name': 'Fer, Niño', 'minute': '26', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p545092', 'assist_player_name': 'Roy, Revivo'} , {'player_id': 'p502290', 'player_name': 'Fer, Niño', 'minute': '29', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p545092', 'assist_player_name': 'Roy, Revivo'} , {'player_id': 'p467020', 'player_name': 'Germán, Valera', 'minute': '78', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p429644', 'assist_player_name': 'José Antonio, Morente Oliva'} , mientras que para Espanyol el gol fue marcado por {'player_id': 'p437463', 'player_name': 'Víctor, Chust', 'minute': '72', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Own', 'assist_player_id': '', 'assist_player_name': ''}. El cotejo se disputó en el estadio RCDE Stadium, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Espanyol suma 7 puntos, ubicándose en la 9 posición, mientras que Elche tiene 5 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Espanyol y Elche en la tabla de posiciones, tras la fecha 7

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.