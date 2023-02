Escándalo en Manchester City: Pep Guardiola se iría y hay un posible sucesor argentino, según las apuestas

escuchar

“¿Por qué defendí a este club y a su gente? Porque trabajo con ellos. Cuando son acusados de algo, yo les pregunto: ‘Cuéntenme sobre eso’. Me lo explican y yo les creo. Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Me iré y no seré su amigo nunca más. Pongo mi fe en ustedes porque les creo al 100% desde el día 1 y por eso defiendo al club”, manifestó el año pasado Josep Guardiola cuando Manchester City fue acusado por la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) de inconsistencias contables e infracciones a los reglamentos financieros y luego el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) lo absolvió. Ahora, es la Premier League la que arremetió contra el club con 115 cargos por incumplimiento de las normas de financiación durante nueve temporadas consecutivas y la continuidad del entrenador, relacionado a lo que declaró en su momento, es una incógnita aunque la cuestión se dirimirá a largo plazo: la entidad puede apelar.

Desatado el escándalo por el que los Cityzens pueden ser expulsados de la liga, descendidos o sufrir una quinta de puntos, en casas de apuestas surgieron pronósticos sobre el futuro del director técnico español. Actualmente, es el segundo máximo favorito a ser el próximo en abandonar su lugar en un equipo de la liga inglesa y “compite” con colegas cuyo presente deportivo con sus respectivos equipos es mucho peor que el de ‘Pep’.

Julián Álvarez es uno de los argentinos que milita en Manchester City; el otro es Máximo Perrone Michael Regan - Getty Images Europe

Guardiola multiplica ganancias por 6.0 si se va de Manchester City, que marcha segundo en el torneo con 45 puntos a cinco del líder, Arsenal, que tiene un partido menos. Solo es superado por Nathan Jones de Southampton, elenco en el que militan los argentinos Wilfredo Caballero y Carlos Alcaraz y que está último en la tabla de posiciones con 15 unidades porque solo ganó cuatro partidos de 21.

Otros en la cuerda floja para los apostadores, pero ahora con más chances de seguir en sus cargos que Guardiola, son Gary O’Neil y Graham Potter. El primero es mandamás de Bournemouth, que está penúltimo apenas por encima de Southampton, ambos muy comprometidos con el descenso. El otro es el DT del Chelsea de Enzo Fernández, de magra temporada y solo con la Champions League como certamen donde tiene chances de ser campeón porque en la Premier League se ubica noveno y ya quedó eliminado de la FA Cup y Carabao Cup -en ambas perdió con Manchester City-.

Pep Guardiola tiene contrato con Manchester City hasta junio de 2025 Manchester City

En simultáneo a los pronósticos de la salida de Guardiola de Manchester City surgieron apuestas sobre quién será su sucesor y el máximo favorito es el argentino Mauricio Pochettino, con experiencia en Tottenham en la Premier League y de último paso por París Saint Germain. El santafesino paga apenas 2.25 en caso de ocupar el banco de suplentes de los Cityzens si el español se va.

Detrás de él se encolumnan nombres como Zinedine Zidane, Michael Carrick y el propio Graham Potter. Otro albiceleste que surge es Diego Simeone en el sexto lugar junto a Ole Gunnar Solskjaer. El ‘Cholo’ lleva más de una década en Atlético Madrid y atraviesa su peor momento, aunque su salida no está del todo garantizada.

En el listado de Betfair también figura ‘Pep’ para quienes que quieren apostar por su continuidad y renovación de contrato que vence en junio de 2025. Quienes disponen su dinero en esa alternativa pueden obtener una ganancia por 101.0.

Mauricio Pochettino es principal favorito en las apuestas a suceder a Pep Guardiola en el City

