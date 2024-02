escuchar

Con el Mundial 2023 otra vez dominado por los seleccionados del Hemisferio Sur (Sudáfrica fue campeón ante los All Blacks y los Pumas quedaron cuartos por detrás de Inglaterra) aún cuando los del Norte eran favoritos, el Seis Naciones 2024 es para los equipos de Europa, en el inicio del ciclo mundialista a Australia 2027, el puntapié inicial de nuevos procesos que tienen como objetivo final dar el golpe en la máxima cita.

Como todos los años, los seis países más importantes del rugby del Viejo Continente -Francia, Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia e Italia- se dan cita en un certamen que se extiende poco más de un mes y en el que se enfrentan todos contra todos con más o menos posibilidades de lograr el título, según las apuestas. De acuerdo a los pronósticos, el que menos paga por su consagración es el equipo galo, apenas por encima de los irlandeses. Paradójicamente, se enfrentan en la primera fecha en un duelo que es trascendental para las aspiraciones de uno y otro.

Inglaterra fue el mejor europeo en el último Mundial, pero no es favorito en el Seis Naciones Agencia AFP - AFP

Más atrás figura Inglaterra, el máximo ganador del trofeo y mejor ubicado de Europa en la última Copa del Mundo. Escocia se ubica cuarto y, sorpresivamente, Gales quinto. Si bien los galeses tuvieron una cita ecuménica aceptable en la que se despidieron en cuartos de final ante la Argentina pero habiéndole ganado a Australia en la primera etapa, están en un proceso de recambio de jugadores. Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, es el conjunto de menor jerarquía y su consagración, algo poco probable, multiplica ganancias por casi 300 en la antesala del torneo.

Apuestas a campeón del Seis Naciones 2024

Francia - 2.10

Irlanda - 2.50

Inglaterra - 7.50

Escocia - 13.0

Gales - 26.0

Italia - 288.0

Irlanda, favorito en el Mundial 2023 pero eliminado prematuramente, es la principal amenaza de Francia en el Seis Naciones FRANCK FIFE - AFP

Un torneo con bajas importantes

Para las seis selecciones este es el certamen más importante de la temporada y, por ello, lo afrontarán con el objetivo de hacer el mejor papel posible en lo que es, para todos, el arranque de un nuevo ciclo luego del Mundial del año pasado. Irlanda no contará con Johnny Sexton, quien se retiró del seleccionado tras perder los cuartos de final de la Copa del Mundo ante All Blacks, ni los lesionados Dave Kilcoyne, Mack Hansen y Jimmy O’Brien. Aún así, son favoritos al título junto a Francia, que no pudo ganar la cita ecuménica en su casa y no tendrá a su figura, Antoine Dupont. El símbolo y capitán de Les Blues se está preparando para competir en la modalidad seven de los Juegos Olímpicos porque su país será anfitrión en París 2024.

El resto de los combinados también tienen bajas de peso. Inglaterra no dispone de Owen Farrel, Escocia de Stuart Hogg y Gales prescindió de Louis Rees-Zammit (decidió hacer una prueba para ingresar al fútbol americano), Alun Wyn-Jones y Dan Biggar. Italia, el más débil del certamen, tiene como head coach al argentino Gonzalo Quesada y buscará no quedar en la última posición.

Dan Biggar, figura en Inglaterra, no jugará el Seis Naciones y es una de las estrellas ausentes afp - AFP

La tabla de campeones del Seis Naciones

El certamen se denomina Seis Naciones desde que Italia se incorporó en el 2000. El máximo campeón es Inglaterra con siete títulos, uno más que Francia y Gales. Irlanda completa el podio con dos estrellas mientras que los combinados italiano y de Escocia no saben lo que es ganar el trofeo.

Inglaterra - 7

Francia / Gales - 6

Irlanda - 5

Los campeones del Seis Naciones, año por año

2023: Irlanda (Grand Slam).

2022: Francia (Grand Slam).

2021: Gales.

2020: Inglaterra.

2019: Gales (Grand Slam).

2018: Irlanda (Grand Slam).

2017: Inglaterra.

2016: Inglaterra (Grand Slam).

2015: Irlanda.

2014: Irlanda.

2013: Gales.

2012: Gales (Grand Slam).

2011: Inglaterra.

2010: Francia.

2009: Irlanda (Grand Slam).

2008: Gales (Grand Slam).

2007: Francia (Grand Slam).

2006: Francia.

2005: Gales (Grand Slam).

2004: Francia (Grand Slam).

2003: Inglaterra (Grand Slam).

2002: Francia (Grand Slam).

2001: Inglaterra.

2000: Inglaterra.

*Se considera Grand Slam cuando un equipo gana los cinco partidos del fixture.